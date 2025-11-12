Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze ateşkesinde sorunlar var

19:1512/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Ankara'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerinin ABD'deki temaslarına değinen Bakan Fidan, "Beyaz Saray görüşmeleri verimliydi. Suriye konusunu daha detaylı konuştuk." dedi. Gazze'deki durumun da ele alındığını vurgulayan Bakan Fidan, "Ateşkeste sorunlar var, aşılmalı. Gazze istikrar gücünü ele aldık. ABD'de ülkeyi ve bölgeyi bilgilendiren konularda görüşlerimizi ilettik." diye konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Beyaz Saray görüşmeleri verimliydi.

Suriye konusunu daha detaylı konuştuk. ABD'de Gazze istikrar gücünü ele aldık.

Suriye-İsrail arasındaki güvenlik dengesinde uzlaşı sağlanmalı.

ABD'de ülkeyi ve bölgeyi bilgilendiren konularda görüşlerimizi ilettik.

Mısır ile Gazze için çok yakın iş birliği içerisindeyiz.

Gazze ateşkesinde sorunlar var, aşılmalı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Kalıcı ateşkes uluslararası güçle olur.

Türkiye'nin yer aldığı dört ülke olmasa, ateşkes sağlanamazdı.

Ayrıntılar geliyor...

