Üç çocuğunu öldürmüştü: Cani babanın kan donduran mesajları ortaya çıktı

‘E-DEVLET’TEN HAKKIMDA AÇILAN DAVALARI GÖRÜNCE CİNNET GETİRDİM’





‘Altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan Kılıç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. İfadesinde, ayrı yaşadığı eşinin kendisine tuzak kurduğunu iddia eden Murat Kılıç, şunları söyledi:





“Ben eşimle boşanma aşamasındaydım. Eşim, çocukları alıp, babasının evine Erzurum'a gitti. Eşim bana tuzak kurmuş, ben farkında değilim. Ablasına Erzurum'a gelmemi söylemiş ama ben bilmiyorum. Beni Erzurum'a götürdüler. Beni gönderdikten sonra jandarma çağırmışlar, bana dava açmışlar. Benim bundan da haberim yok. Ben sadece jandarma çağırıp, beni şikayet ettiklerini biliyorum, dava açtıklarını bilmiyorum. Kardeşi jandarmaya, ‘Geldi sizi öldürürüm, çocukları öldürürüm’ diye tehdit ettiğimi söylemiş. Eşim de ifadesinde ‘Senden boşanırım, seni öldürürüm, öldürdükten sonra çocukları senden alırım. Bir daha göremezsin’ dediğimi söylemiş. Kendini öldüren insan, çocukları senden alıyor, bir daha nasıl göremiyorsun? Meğerse benim sesimi kaydediyormuş 8 ay boyunca. Zaten 5 ay boyunca ben hiç aramadım. 3 ay içinde benim sesimi kaydetmiş, WhatsApp'tan yazdığımı almış, çocukları bana vermiyor gibi gözüküyor. 8 ayın sonunda, mahkemeye 1 ay kala da bana dedi, ‘Ben sana çocukları veriyorum.’ Çocukları ben Bursa'ya getirdim. Dava günü geldi. e-Devlet'ten baktım, kadın bana 5 tane dava açmış, 2 tane ayrı ayrı tehdit açmış, 1 tane hakaret açmış, 1 tane çocuk kaçırma açmış. O gün e-Devlet'ten boşanma davasına baktığımda, 5 tane davayı ve bu ifadeyi de görünce, ben cinnet getirdim. Ben nasıl çocuklarımı götürmüşüm, nasıl öldürdüm onu bilmiyorum. Yeter artık bıktım. Meğerse kadın benim sesimi kaydediyormuş, tuzak kuruyormuş.”



