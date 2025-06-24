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Kayın ve gürgen ağaçları alevlere teslim oldu

Kayın ve gürgen ağaçları alevlere teslim oldu

21:5824/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
IHA
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Kayın ve gürgen ağaçları alevlere teslim oldu
Kayın ve gürgen ağaçları alevlere teslim oldu

Düzce'nin Çilimli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınında 10 dönümlük kayın ve gürgen ormanı alevlere teslim oldu. İtfaiye ve Orman işletme şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 17.30 sıralarında Çilimli ilçesine bağlı Yukarı Karaköy ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aşırı sıcak hava nedeniyle bitki örtüsünün kuru olması alevlerin kısa sürede yayılmasına sebep oldu. Gürgen ve kayın ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle alevler 10 dönümlük alana sıçradı. Ormandan çıkan dumanları gören köy sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine Düzce Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazöz, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Gazeteciler de kayıtsız kalmadı

Yangını haberleştirmek için olay yerine giden gazeteciler de söndürme çalışmalarına zaman zaman katıldılar. Söndürülen ancak yeniden alev alan bitkilerin yandığını gören gazeteciler, ekiplerin yetişemediği noktalarda alevlere müdahale ettiler.


Ekiplerin ve köylülerin yoğun çalışması ile yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangınla ilgili inceleme başlatılırken çıkış nedeni araştırılıyor.

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