Edinilen bilgilere göre, 17.30 sıralarında Çilimli ilçesine bağlı Yukarı Karaköy ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aşırı sıcak hava nedeniyle bitki örtüsünün kuru olması alevlerin kısa sürede yayılmasına sebep oldu. Gürgen ve kayın ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle alevler 10 dönümlük alana sıçradı. Ormandan çıkan dumanları gören köy sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, olay yerine Düzce Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazöz, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.