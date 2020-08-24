Düzce'de köy düğününde maganda dehşeti: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Düzce'deki köy düğününde havaya ateş edilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyünde köy meydanında ki düğünde silahla havaya ateş edildiği sırada silahlardan çıkan mermiler sekerek Gülhan Çetin’in (55) boğazına Melek Çakır’ın ise koluna isabet etti. Yaralanan iki kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

İHA Gülhan Çetin (55) boğazına mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Gülhan Çetin’i özel bir hastanenin acil servisine, kolundan yaralanan Melek Çakır’ı ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırdılar.

Gülhan Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken kimin ateş ettiği araştırılıyor.

GÜNDEM Böyle eğlence olmaz olsun: Konya'da yorgun mermiyle vurulan genç kız ölümden döndü

KORONAVİRÜS Korona umurlarında değil: İstanbul'da yine asker eğlencesi, yine sosyal mesafe sıfır