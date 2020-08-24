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DÜZCE

Düzce'de köy düğününde maganda dehşeti: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde köy düğününde maganda dehşeti yaşandı. Düzenlenen düğünde havaya ateş edilmesi sonucu maganda kurşunu ile bir kişi öldü bir kişi yaralandı. Kimin ateş ettiği araştırılıyor.

Haber Merkezi İHA
Düzce'deki köy düğününde havaya ateş edilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Düzce'deki köy düğününde havaya ateş edilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı Köyünde köy meydanında ki düğünde silahla havaya ateş edildiği sırada silahlardan çıkan mermiler sekerek Gülhan Çetin’in (55) boğazına Melek Çakır’ın ise koluna isabet etti. Yaralanan iki kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

İHA
Gülhan Çetin (55) boğazına mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Gülhan Çetin’i özel bir hastanenin acil servisine, kolundan yaralanan Melek Çakır’ı ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırdılar.

Gülhan Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

  • Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken kimin ateş ettiği araştırılıyor.

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