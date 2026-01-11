Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Düzce’de uyuşturucu operasyonu

Düzce’de uyuşturucu operasyonu

09:3811/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ele geçirilen uyuşturucular.
Ele geçirilen uyuşturucular.

Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yaptıkları operasyonda 2 kişi tutuklandı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aziziye Mahallesinde 2 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; 1 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, TCK 188’den işlem yapılarak gözaltına alınan F.K. (50), A.S. (30) isimli şahıslar tutuklandı. Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

#Asayiş
#uyuşturucu
#Düzce
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bayburt kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Bayburt kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?