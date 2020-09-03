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Gündem Düzcenin mega projesi için imzalar atıldı Üç bin kişi istihdam edilecek
DÜZCE

Düzce'nin mega projesi için imzalar atıldı: Üç bin kişi istihdam edilecek

ALG Constructions tarafından 500.000.000 TL’lik yatırımla Düzce’nin merkezinde Göle Ailesi’ne ait olan 50.000 m2 alan üzerine kurulacak olan bölgedeki en büyük AVM, 5 yıldızlı otel, ofis ve rezidanslardan oluşan mega projenin imzaları Cihat Algün ve Göle ailesi tarafından atıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Düzce'nin merkezinde üç bin kişinin istihdam edileceği AVM inşa edilecek.
Düzce'nin merkezinde üç bin kişinin istihdam edileceği AVM inşa edilecek.

Bölgesinin en kapsamlı Karma Yaşam Projesinin yapılacağını ifade eden Cihat Algün; "Düzce’mize değer katacak olan projemiz için imzalarımızı attık" dedi.

Uluslararası standartlarda ve kalitede yapacağımız mega projemiz için çalışmalara başlandığını ifade eden Cihat Algün, "Bölgenin alışveriş, yeme içme, turizm ve iş hayatının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan karma yaşam projemiz Düzce’nin değerine değer katacaktır" dedi.

Yine Cihat Algün; yarım milyar TL’lik yatırımla 3 bin kişiyi istihdam edecek ve uluslararası birçok yatırımcı firmayı Düzce’ye çekecek olan bu mega projenin ödüllere layık olacağını söyledi.

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