Gündem Düzensiz göçle mücadele operasyonlarında bin 543 düzensiz göçmen yakalandı
POLİTİKA

Düzensiz göçle mücadele operasyonlarında bin 543 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 8 bin 449 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması yapıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
​Düzensiz göçle mücadele operasyonlarında bin 543 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, 8 bin 449 noktada Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur-(2022/6) uygulaması yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile koordineli uygulama yapıldı.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 28 Haziran'da 8 bin 449 noktada yapılan uygulamaya 39 bin 633 personel ve 180 dedektör köpek katıldı.

Uygulama kapsamında, 5 bin 971 metruk bina, 10 bin 922 umuma açık yer, 461 terminal ve 3 bin 904 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 258 yerin kontrol edildi. 4'ü yabancı uyruklu 17 göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı uygulamada, 1543 düzensiz göçmen yakalandı ve 32'si yabancı uyruklu 621 aranan şüpheli tespit edildi.

Ayrıca, 749 yabancı uyruklu ve 70 Türk vatandaşı olmak üzere 819 kişiye idari yaptırım uygulandı.

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8 kamyon-kamyonet-otobüs-otomobil ve 2 tekne-botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı belirlenen uygulama kapsamında, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 75 mermi, 2 sahte pasaport, 157 gram esrar, 14 gram eroin, 64 gram sentetik uyuşturucu, 1667 sentetik ecza ile 1560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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