Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem E-5te ilerleyen aracı görenler şaşırdı
İSTANBUL

İstanbul'da kaputu açık giden otomobili görenler şaşırdı

E-5'te ilerleyen aracı görenler şaşırdı

İstanbul'da E-5'te kaputu açık olarak ilerleyen aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşin aslı ise sonradan anlaşıldı. Hararet yapan aracın suyunu soğutmayı başaramadığı için oluşan trafiği açmak isteyen sürücü müsait bir yer bulanan kadar aracını kaputu açık şekilde sürdü.

Haber Merkezi DHA
Kaputu açık giden araç
DHA
Kaputu açık giden araç
Kaputu açık giden araç
DHA
Kaputu açık giden araç
Kaputu açık giden araç
DHA
Kaputu açık giden araç

İstanbul'da D-100 Karayolu'nun Avcılar- Küçükçekmece arasında rampa aşağı kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler şaşırdı. Dün akşam saatlerinde karayolunda görülen trafik yoğunluğunun nedeni de anlaşılmış oldu.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobilin sürücüsü, araç motorunun normalden daha fazla ısınarak hararet yapması üzerine park ederek, haznedeki suyu soğutmaya çalıştı. Ancak, sonuç alamadı. Araç arızası nedeniyle trafik yoğunluğunun da artmaya başladığını gören sürücü, kendisine göre bir yöntem geliştirerek, direksiyon başına geçtikten sonra otomobil kaputu açık halde rampadan inmeye başladı. Sürücü eğilerek açık olan ön kaputun kaporta ile arasındaki küçük boşlukta yolun önünü kontrol ederek ilerleyişini sürdürdü. Kaput açık halde bu yolculuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu garip yolculuk, D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece yol ayrımına kadar sürdü. Sürücü, buradaki rampayı tamamladıktan sonra ilerleyemeyince aracı sağda bir yerde park ederek aracın haznesindeki suyun soğumasını bekledi.

Türkiye S-400de haklı

Türkiye S-400'de haklı

​Trump'tan tarihi itiraf: Türkiye'ye adil davranmadık.
Silahsızlandırılmışbölgede görüştüler

Silahsızlandırılmış
bölgede görüştüler

İkilinin bir önceki zirvesi sonuçsuz tamamlanmıştı.
Sıcaklıklar 5 derece azalacak

Sıcaklıklar
5 derece azalacak

Kuzeye sağanak güneye fırtına uyarısı.
İhracatta rekor açılımla geldi

İhracatta rekor açılımla geldi

​Afrika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine ihracatta yüzde 20'lik artış gerçekleşti.
Taraftarı mest etti

Taraftarı mest etti

​Dünya devini reddetti, Fenerbahçe'yi seçti.
Yavru köpeği<br> kürekle dereye attı

Yavru köpeği
kürekle dereye attı

​Akıllara durgunluk veren olayda soruşturma açıldı.
Görüşmelerde uzlaştılar

Görüşmelerde uzlaştılar

Trump ve Cinping, ticaret görüşmelerini yeniden başlatıyor.
Esed yine saldırdı

Esed yine saldırdı

MSB: Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek.
'Vedat'ın <br>aklındaki takım...'

'Vedat'ın
aklındaki takım...'

Rizespor Başkanı, yenisafak.com'a konuştu.
Kara propagandası çürütüldü

Kara propagandası çürütüldü

Emniyet, HDP'li Ayşe Sürücü'nün yalanına video ile cevap verdi.
Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

Takviye amaçlı gönderilen sevkiyatlar yoğunlaştı.
İzlanda<br> yalanında ısrarcı

İzlanda
yalanında ısrarcı

İzlanda, A Millilere yapılan skandalı savunmaya devam ediyor.
Pilot bölge Kırşehir

Pilot bölge Kırşehir

Öğrencilere yönelik çıraklık uygulaması başlıyor.
CERN Microsoft'a kapıyı gösterdi

CERN Microsoft'a kapıyı gösterdi

​Lisans konusundaki baskı ve artan maliyetler 'kapı dışarı' etti.
Hafter'e karşı başka tedbirler alırız

Hafter'e karşı başka tedbirler alırız

​Libya'nın tehdidine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi.
Heybeliada'da yangın

Heybeliada'da yangın

Yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar gördü.
Başarıyla uçtu

Başarıyla uçtu

​Türkiye'nin ilk genel maksat helikopteri.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.