Gündem E-5te korku dolu anlar Seyir halindeki araç alev alev yandı
İSTANBUL

E-5'te korku dolu anlar: Seyir halindeki araç alev alev yandı

E-5'te Küçükyalı mevkiinde seyir halinde olan bir araçta aniden başlayan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin sardığı araçta bulunanlar güçlükle kendilerini dışarı atarken araç kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi DHA
D-100'de araç alev alev yandı
D-100'de araç alev alev yandı

İstanbul'da D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Edirne istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerine dışarı attı.

DHA
D-100'de araç alev alev yandı

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

  • Olay yerine ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Bir görgü tanığı, "Araçtan alevler yükselmeye başladı. İtfaiyeye haber verdik. Trafik yoğunluğu yaşandı" dedi. Yanan aracın söndürülmesi ve çekici ile kaldırılmasısın ardından trafik normale döndü.

İHA
D-100'de araç alev alev yandı

İHA
D-100'de araç alev alev yandı

İHA
D-100'de araç alev alev yandı

DHA
D-100'de araç alev alev yandı

DHA
D-100'de araç alev alev yandı

DHA
D-100'de araç alev alev yandı

DHA
D-100'de araç alev alev yandı

DHA
D-100'de araç alev alev yandı
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