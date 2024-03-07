|
Gündem

E-Devlet'te aramalar kolaylaşacak

65 milyonu aşkın kullanıcısına 8 binin üzerinde hizmeti saniyeler içinde veren e-Devlet, vatandaşın aradığını daha kolay bulması için güncellenecek.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:11 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

2008 yılında vatandaşların hizmetine sunulan e-Devlet uygulaması bünyesinde sunulan hizmet sayısı 8 bin 23’ü buldu. Aradan geçen 16 yıl ile birlikte hizmet sayısında artış meydana gelen e-Devlet uygulamasındaki karışıklıkların önüne geçilerek, hizmetlerin yetkinliği düzeltilecek. E-Devlet uygulaması her geçen gün yeni hizmetleri platforma eklerken, revize yöntemini ön planda tutacak. Şu anda bini aşkın kurumunun hizmetine ulaşılabilen e-Devlet uygulamasındaki hizmet sayılarının şişirilmemesi isteniyor. Hizmetlerin tek kategori altında toplanması sağlanacak. Hizmetlerin 'Çalışma Hayatım', 'Araçlarım', 'Askerlik Hizmetlerim' ile belli konu başlıkları altında toplanması uygulaması yaygınlaştırılacak.




#e-Devlet
#Teknoloji
#Güncelleme
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet mart ayı aile destek ödeme takvimi