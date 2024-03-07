E-Devlet'te aramalar kolaylaşacak

2008 yılında vatandaşların hizmetine sunulan e-Devlet uygulaması bünyesinde sunulan hizmet sayısı 8 bin 23’ü buldu. Aradan geçen 16 yıl ile birlikte hizmet sayısında artış meydana gelen e-Devlet uygulamasındaki karışıklıkların önüne geçilerek, hizmetlerin yetkinliği düzeltilecek. E-Devlet uygulaması her geçen gün yeni hizmetleri platforma eklerken, revize yöntemini ön planda tutacak. Şu anda bini aşkın kurumunun hizmetine ulaşılabilen e-Devlet uygulamasındaki hizmet sayılarının şişirilmemesi isteniyor. Hizmetlerin tek kategori altında toplanması sağlanacak. Hizmetlerin 'Çalışma Hayatım', 'Araçlarım', 'Askerlik Hizmetlerim' ile belli konu başlıkları altında toplanması uygulaması yaygınlaştırılacak.
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2 saat önce