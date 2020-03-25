EBA’nın performansı artacak, saat düzenlemesi yoğunluğu bitirecek

Milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) girecek öğrencilerin sınıflarına göre hangi saatlerde gireceğini duyursa da ağ aşırı yüklenme nedeniyle zaman zaman hizmet veremez hale geldi. MEB’in şikayet hattına ulaşan başvuruları dikkate alan bakanlık, zaman kaybetmeden EBA’nın altyapı performansını artırmak için kolları sıvadı. Sorunun en kısa zamanda çözüleceği öğrenildi.

18 MİLYON ÖĞRENCİ VE 1 MİLYON ÖĞRETMEN KULLANIYOR

EBA, Türkiye eğitim sisteminde ‘eğitimde fırsat adaleti’ olarak tanımlanıyor. EBA ile öğrenciler gün içerisinde kendilerine ayrılan saatlerde şu şekilde eğitim alıyor: Dijital eğitim platformu olan EBA’nın içeriği etkileşimli okul kitapları, ders anlatım videoları, uygulamalar ve performans ödevleriyle güncellendi. Yenilenen modern ve sade kullanıcı ara yüzü ve akıllı özellikleriyle EBA, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ile velilerin kullanımına açık. 1.600’dan fazla ders ve 20 binin üzerinden zengin, güvenilir ve etkileşimli içerik sunan EBA, öğrencilerin performansına göre bir içerik önerme sistemini de içinde barındırıyor. EBA’nın doğru kullanıldığında öğretmenin en büyük yardımcısı, öğrencinin okul dışında da elinden tutan bir öğretmen olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin tüm yerinden öğretmen ve öğrenciler sisteme giriş yaparak içeriğinden faydalanabiliyor. Öğretmenin istemesi halinde sınıfa bir tartışma konusunu da açabiliyor. EBA’nın içinde bir de dijital kütüphane bulunuyor. Öğrenciler kütüphanede arama yapabiliyor. EBA’ya öğrenciler ve veliler şifre ile girebiliyor. EBA 24 saat hizmet verme özelliğine göre tasarlandı.

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Saat düzenlemesi yoğunluğu bitirecek

Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haber Global’in canlı yayınında uzaktan eğitim sürecinin ayrıntılarına ilişkin soruları yanıtladı. Velilerin, Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) girmekte zorlandıklarına ilişkin eleştirilerinin anımsatılması üzerine Selçuk, çocukların konu tekrarı veya öğretmenleriyle iletişim kurmak için EBA’ya girmesinden dolayı yoğunluğun oluşabileceğini ve bunun beklenen bir durum olduğunu ifade etti. Eğitimin asıl TRT EBA TV üzerinden olduğunu, EBA’nın konu tekrarı ve iletişim için kullanılacağını vurgulayan Selçuk, yoğunluğu engellemek için saatlerin sınıflara göre ayrıldığını anımsattı. Selçuk, “Dünyanın hiçbir ülkesinde 18 milyon öğrenciyi aynı anda online yapabilecek bir sistem yok. EBA’nın kapasitesini birkaç kat artırdık. Saat düzenlemesiyle de yoğunluğun önüne geçeceğiz” dedi.

TELAFİ EĞİTİM YAPILACAK

Okulların ne zaman açılacağına ilişkin ‘Bugün Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu ile beraber bir toplantımız olacak. O toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır” şeklinde konuştu. Selçuk, üretime hız kesmeden devam eden meslek liselerine teşekkür etti. Sınavların ertelemek gibi bir niyetleri olmadığını, ancak koşullara göre de tedbirleri alacaklarını vurgulayan Selçuk, özel okullarda yapılmayan derslerin tamamının telafi olarak gerçekleştirileceğini dile getirdi.

O görüntüye soruşturma

Adnan Menderes

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes’in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili soruşturma başlattı. Selçuk, görüntülere ilişkin şunları söyledi: “Etkinlik aralarına belgeseller ya da öğrencilere yararlı olabilecek sanatsal, sportif içerikler koyuluyor. Bu içerikler koyulurken, tabii süre çok dar olduğu için bütün ekip gece yarılarına kadar çalışıyoruz. O arada isimlendirmede bir hata olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı şunu ister mi; bir hafta, 10 günde dünyada bir iki ülkede yapılabilen bir proje yapıyor ve bu projeyi kötülemek için kendi kendimize bir zarar vermeyi herhalde istemeyiz. Bu gözden kaçan bir hata. Bununla ilgili inceleme başlattık” Selçuk, yapılan hatanın neden kaynaklandığına yönelik bir başka soruya karşılık, “Gece yarılarına kadar uzayan çalışma sırasında bir içerik yerine yanlışlıkla başka bir içerik koyuluyor. Ekiplerimiz, kontrollü olarak bu içeriklere bakıyor ve bu kontroller sırasında bir hata olmuş. Bunu projenin tamamını kötüleyecek şekilde ele almak doğru değil” dedi. İnceleme sürecinin hukuksal bir konu olduğuna dikkati çeken Selçuk, “Eğitimciler olarak, bu meseleye tamamen eğitsel olarak bakarız. Yani hani ‘kim ne yaptı, nasıl yaptı’, bu tür bir yargı doğru değil. Hukuksal incelemeye bakmak lazım” sözleriyle cevapladı.