EBA’ya saat ayarı

Okul müdürleri öğretmenlerin EBA veya diğer açık kaynaklar üzerinden gerçekleştirdiği dersleri takip edecek. Ayrıca EBA üzerindeki yoğunluğun azaltılması için yoğunluğun daha az olduğu 14.00- 17.00 saatleri arası daha etkin olarak değerlendirilecek.

MÜDÜRLER TAKİP EDECEK

Milli Eğitim Bakanlığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan uzaktan eğitime ilişkin yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, okullarda canlı ders uygulamalarında ders saatlerinin sınırlandırılmasından dolayı yapılan planlamalarda sorunlar yaşandığının dile getirilmesi üzerine bu uygulamadan vazgeçildiği ifade edildi. Yeni düzenleme ile ilkokul ve ortaokullarda haftalık ders çizelgesi belirlenecek. Okullarda bütün derslerin bu çizelge doğrultusunda yapılması sağlanacak. EBA üzerindeki yoğunluğun daha az olduğu 14.00-17.00 saatleri arasında da dersler dağıtılabilecek. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde EBA üzerinden sağlanan altyapının yanı sıra açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar da kullanılabilecek. Öğretmenlerin EBA platformu ile diğer platformlardan gerçekleştirdikleri canlı ders uygulamalarının okul müdürlükleri tarafından düzenli olarak takip edilecek ve öğretmenlerin maaş karşılığı ve ek ders ücretleri ile ilgili iş ve işlemlerin de bu kapsamda değerlendirilecek.