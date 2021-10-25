Gündem Eda Nur Kaplana cinsel saldırı soruşturmasının iddianamesi kabul edildi
3. SAYFA

Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' soruşturmasının iddianamesi kabul edildi

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları gerekçesiyle tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi. "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan haklarında en az 18 yıl hapis cezası istenen iki tutuklu sanık, 10 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Eda Nur Kaplana cinsel saldırı soruşturmasının iddianamesi kabul edildi
Eda Nur Kaplan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde Kaplan'ın arkadaşlık sitesinde tanıştığı Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi.

Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablasıyla Güzelyurt'un bulunduğu eğlence mekanına gittiği, ilerleyen saatlerde şüpheli Mehmet Ardıçoğlu'nun da gruba dahil olduğu kaydedilen iddianamede, Kaplan ile Güzelyurt'un bir süre sonra eğlence mekanından ayrılarak, Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu otele gittikleri anlatıldı.

Burada Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilen iddianamede, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklar, 10 Aralık'ta Ankara 12. Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.

Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme: Aranan şüpheli yakalandı
GÜNDEM
Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme: Aranan şüpheli yakalandı

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı
GÜNDEM
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan açıklaması
GÜNDEM
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan açıklaması

Sabah gelince şaşırdık

'Sabah gelince şaşırdık'

​Arnavutköy'de denizanaları sahil şeridini kapladı.
Tek tek durduruldu

Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı.
Çin yerine Türkiyeyi düşünüyorlar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul ediyor.

Yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.