Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı Ankara'da intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli Y.G, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Y.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Haber Merkezi 10 Ağustos 2021, 18:36 Son Güncelleme: 10 Ağustos 2021, 21:08 AA