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ANKARA

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Ankara'da intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli Y.G, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Y.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Haber Merkezi AA
Eda Nur Kaplana cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı
Eda Nur Kaplan

Çankaya ilçesinde ablasıyla yaşayan ve 7 Ağustos'ta evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

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GÜNDEM
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Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Şüpheli Y.G, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, itiraz edildi

Y. G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı hakimlikçe "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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