Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 7 Ağustos'ta intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

"MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" denildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da Eda Nur Kaplan (18) annesine gönderdiği 'Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar' mesajının ardından 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti. Kaplan'ın intihardan önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü 2 kişi hakkında polise suç duyurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

REKLAM

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İntihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderen Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı.

Eda Nur'un ifadesinde, 31 Temmuz gecesi Yusuf G. ile kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan Mehmet A.'nın otelde rızası olmadan zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiklerini, yarı baygın olduğu için karşı koyamadığını söylediği belirtildi. Eda Nur'un yakın arkadaşı S.F. ise "Eda Nur cinsel saldırıya uğradıktan sonra sürekli 'Yarı baygındım, engel olamadım, çırpınamadım' diyordu" diye konuştu.