Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Eda Nur Kaplan açıklaması
POLİTİKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturmanın yakından takip edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" denildi.

Haber Merkezi İHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Eda Nur Kaplan açıklaması
Eda Nur Kaplan

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 7 Ağustos'ta intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

"MÜDAHİL OLACAĞIZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" denildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da Eda Nur Kaplan (18) annesine gönderdiği 'Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar' mesajının ardından 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son vermişti. Kaplan'ın intihardan önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü 2 kişi hakkında polise suç duyurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İntihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderen Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı.

Eda Nur'un ifadesinde, 31 Temmuz gecesi Yusuf G. ile kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan Mehmet A.'nın otelde rızası olmadan zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiklerini, yarı baygın olduğu için karşı koyamadığını söylediği belirtildi. Eda Nur'un yakın arkadaşı S.F. ise "Eda Nur cinsel saldırıya uğradıktan sonra sürekli 'Yarı baygındım, engel olamadım, çırpınamadım' diyordu" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Artvin'deki sel felaketi için 5 milyon TL'lik kaynak
GÜNDEM
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Artvin'deki sel felaketi için 5 milyon TL'lik kaynak
Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.