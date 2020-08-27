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EDİRNE

Edirne haberleri: Minibüste kendisini maske takması için uyaranlara yumruk attı

Minibüste yolculuk sırasında yaşlılar arasında maske kavgası çıktı: Yumruklar havada uçuştu

Edirne’de şehir içi yolcu taşıyan bir minibüse maskesiz binen yaşlı yolcuyu diğer kişilerin ve şoförün uyarması üzerine tartışma çıktı. Kendisini uyaranlara ve şoföre hakaretler yağdıran yaşlı adam diğer bir yaşlı adama yumruk attı. Diğer yolcuların müdahalesi ile minibüsten indirilen yaşlı adamın çıkardığı kavga nedeniyle bebeğiyle kavganın ortasında kalan anne zor anlar yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Edirne'de bir minibüste kendisini maske takması için uyaranlara yumruk attı.
Edirne'de bir minibüste kendisini maske takması için uyaranlara yumruk attı.

Edirne’de koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi minibüslere maskesiz binmek yasak olmasına rağmen minibüse maskesiz binen yaşlı bir erkek şahıs, minibüs şoförü ve yolcular tarafından uyarıldı.

İHA
Edirne'de minibüsü maskesiz bindiği için uyarılan yaşlı adam diğer yolculara saldırdı.

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YUMRUK ATINCA MİNİBÜSTEN YAKA PAÇA AŞAĞI İNDİRDİLER

  • Uyarıların tartışmaya dönüşmesinin ardından yolcular, yaşlı kişinin minibüsten inmesini isteyince gerginlik yaşandı. Tehdit ve hakaretler ile birlikte tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

İHA
Edirne'de minibüse maskesiz bindiği için uyarılan yaşlı adam diğer yolculara saldırınca araçtan aşağı atıldı.
Maskesini takmayan yaşlı kişi, kendisini uyaran yaşlı bir erkek şahsa yumrukla saldırdı. Maskesiz şahıs, minibüsteki yolcular tarafından zorla minibüsten indirildi.

KUCAĞINDA BEBEĞİ OLAN ANNE ZOR ANLAR YAŞADI

Küçük bebeğiyle kavganın ortasında kalan bir anne ise zor anlar yaşadı. ‘Korkma annem’ diyerek, bebeğine sarılan anne ardından minibüsü durdurarak indi.

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