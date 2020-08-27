Edirne haberleri: Minibüste kendisini maske takması için uyaranlara yumruk attı Minibüste yolculuk sırasında yaşlılar arasında maske kavgası çıktı: Yumruklar havada uçuştu Edirne’de şehir içi yolcu taşıyan bir minibüse maskesiz binen yaşlı yolcuyu diğer kişilerin ve şoförün uyarması üzerine tartışma çıktı. Kendisini uyaranlara ve şoföre hakaretler yağdıran yaşlı adam diğer bir yaşlı adama yumruk attı. Diğer yolcuların müdahalesi ile minibüsten indirilen yaşlı adamın çıkardığı kavga nedeniyle bebeğiyle kavganın ortasında kalan anne zor anlar yaşadı.

Haber Merkezi 27 Ağustos 2020, 13:37 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2020, 13:45 İHA