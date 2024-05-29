Edirne sağanağa teslim

Bu sene artan fiyatlarla birlikte kurban kesmek isteyen vatandaşlar Kurbanlık fiyatlarını araştırmaya devam ederken Edirne kurbanlık fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Edirne kurban fiyatları: Büyükbaş hisse ile küçükbaş canlı hayvan kilogram fiyatı.