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Edirne'de askeri araç devrildi: Kazada yaralanan askerlerden biri şehit oldu

Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli askerleri taşıyan askeri araç, Süloğlu’nun Yağcılı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Yolun kenarında bulunan tarlalık alana devrilen araçta bulunan üç asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerden birinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

19:54 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 21:01 - 26/10/2023 Perşembe
AA
Edirne'de bir asker trafik kazası sonucu şehit oldu.

Edirne'de bir asker trafik kazası sonucu şehit oldu.

Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan üç askeri personelden biri şehit oldu.

Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli piyade askeri personeli taşıyan askeri araç, Edirne'den Süloğlu ilçesine seyrederken Hacıumur köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler askeri personeli sıkıştıkları yerden çıkardı.

Yaralı üç askeri personel Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yaralanan Uzman Çavuş şehit oldu

Kazada yaralanan üç askerden durumu ağır olan Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.

Merzifonluoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İki askerin tedavisi devam ediyor.



#Edirne
#Askeri Araç
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#Şehit
1 gün önce
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