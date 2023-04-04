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Edirne'de gök gürültülü sağanak yağış: Polis ekipleri sürücüleri uyardı

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar ıslanmamak için şemsiyelerle ya da iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak korunmaya çalışırken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

19:31 . 4/04/2023 Salı
AA
Edirne'de sağanak yağış etkili oldu.

Edirne'de sağanak yağış etkili oldu.

Edirne'de gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Şiddetli yağışın aniden bastırması üzerine kent sakinleri şemsiyelerle ya da iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.



#Edirne
#sağanak yağış
#sağanak
#yağmur
28 dakika önce
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