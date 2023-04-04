Edirne'de gök gürültülü sağanak yağış: Polis ekipleri sürücüleri uyardı

Kırıkkale Valiliğince tüm yer altı ve yer üstü su kaynaklarını Devlet Su İşlerinin (DSİ) izni olmadan kullananlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kuraklığın yanında su kaynaklarından izinsiz ve bilinçsiz olarak su kullanımı nedeniyle su miktarının her geçen yıl azaldığı ve su kaynaklarının korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.