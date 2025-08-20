Edirne'nin içme suyu alarm verdi: '20 gün ya yeter ya yetmez'

"Ama maalesef Edirne Belediyesi iletim hatlarıyla ilgili en ufak bir bakım yapmamış. 2017 yılından beri en ufak bir bakım yapmamışlar. Bir bakıyorsunuz, en son konuşması gereken insan, dün CHP Edirne Milletvekili Sayın Baran Yazgan, Süloğlu Barajı'na gidiyor. Sanki belediye olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmışlar gibi, Devlet Su İşleri'ne 'Gözüm üzerinizde' şeklinde açıklamalar yapıyor. Bir defa Edirne'nin bir belediye başkanı var. Edirnelilere bir açıklama yapılacaksa, bunun doğru olanı Edirne Belediye Başkanının kendisidir. Kendisi zaten avukattır ve yasal mevzuatı da çok iyi bilir. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın bu açıklamayı yapması gerekir bir açıklama yapacaksa. Ama Baran Bey belediyenin bir sözcüsü olarak oraya gidiyor, DSİ'ye 'Gözüm üzerinde' gibi açıklamalarda bulunuyor. Tamam da sorumlu kim? Sorumlu birinci derecede sizsiniz"