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Edirne'ye deprem göçü: Kentte kiralık ev kalmadı

Deprem riski az olan Edirne’ye göçün artmasıyla birlikte kiralık daireler kısa sürede tükendi. Konut fiyatlarında da artışın yaşandığı kentte, emlakçılar genellikle İstanbul'dan olmak üzere gelen talepleri karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor.

11:31 . 29/03/2023 Çarşamba
IHA
Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan depremden olumsuz etkilenen 10 bine yakın depremzede, Edirne'de konaklıyor. Depremzede vatandaşların kiralık evlere talep göstermesiyle birlikte Edirne’de kiralık daireler neredeyse tükendi. 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği Edirne'de, emlakçılar gelen talepleri karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Edirne’ye gelen depremzede vatandaşlar kiralık konutlara talep gösterirken, İstanbul’da yaşayan vatandaşlar ise deprem endişesiyle Edirne’de zemini kayalık olan köylerden arsa ve ev arayışına girdi.

Rakımı yüksek köylere talep arttı

Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne'nin rakımı yüksek köylerine talep arttı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlardan bazıları, Edirne'nin köylerinden müstakil ev ve arsa almayı tercih etti. Kimi vatandaşlar da aldıkları arsalarda prefabrik ev yapmayı planlıyor.

Emlakçılar ise kiralık konutlara yoğun ilgi olduğunu belirtirken gelen talepleri karşılayamadıklarını dile getirdi.

Yıllık artış yüzde 175

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 'Konut Fiyat Endeksi'ne göre, Ocak ayında endeks değerinin en yüksek artışı gösterdiği alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesi oldu. Buradaki artış yıllık yüzde 175’e dayandı. Ocak ayı verilerine yansıyan artışla konut fiyatlarının en fazla arttığı illerden biri olan Edirne’de, konut fiyatlarının artmaya devam ettiğini belirten bir başka emlakçı ise arz talep ilişkisine bağlı olarak fiyatların yükseldiğini dile getirdi.



#Edirne
#Kahramanmaraş
#Konut Fiyat Endeksi
35 dakika önce
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