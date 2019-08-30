Gündem Ege Denizinde deprem İzmir ve Aydında hissedildi
İZMİR

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve Aydın'da hissedildi

İzmir açıklarında, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Aydın, İzmir ve ilçelerinde hissedildi. 1 saat 42 dakika sonra yine 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Her iki depremde de can ve mal kaybı yaşanmadı.

Haber Merkezi DHA
(arşiv)
(arşiv)

İzmir açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nin Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 21,4 kilometre açığında, saat 18.38'de Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, denizin 7.11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

  • AFAD, deprem ile ilgili olumsuz bir ihbar alınmadığına dair açıklamada bulundu.

Deprem Aydın'ın yanı sıra İzmir ve ilçelerinden de hissedildi.

Yine sallandı

Aydın’ın Kuşadası açıklarında 1 saat 42 dakika arayla 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kuşadası Körfezi'nde son 1 saat 42 dakika içinde büyüklükleri 1.7 ile 4.4 arasında değişen 9 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, saat 18.38’de Ege Denizi’nde 4.4. büyüklüğünde ve 7.11 kilometre derinliğinde bir deprem ile sallanan Kuşadası Körfezi’nde Saat: 20.21’de yine 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

Kuşadası açıklarında ve Yunanistan’ın Sisam adasının güneyinde 7.19 kilometre derinlikte meydana gelen ikinci deprem de Kuşadası ve Sisam adasının yanı sıra Kuşadası Körfezi’ne kıyısı olan İzmir’in ilçelerinde de hissedildi.

  • Can ve mal kaybının olmadığı deprem korkuya neden oldu.

Bu arada AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre Kuşadası Körfezi’nde 18.43 ile 20.21 saatleri arasında büyüklükleri 1.7 ile 4.4 arasında değişen toplam 9 deprem meydana geldi.

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