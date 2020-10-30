Ege Denizi'nde yaşanan deprem sonrası İzmir Tüneli kapatıldı

Ege Denizi'nde çevre illerden de hissedilen 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yaşanan şiddetli depremin ardından İzmir Tüneli'nin kapatıldığı belirtildi.
GÜNDEM
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Uşak Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.
Depremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.
GÜNDEM
AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin
GÜNDEM
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı İzmir'e giderken uyardı: Trafik yoğunluğu oluşturmayın
GÜNDEM
Son dakika... İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?
AFAD'DAN ÖNEMLİ UYARI
Diğer yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesini önerdi.
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İzmir Valisi Köşger İzmirlileri uyardı: Gerekli olmadıkça trafiğe çıkmayın
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vatandaşları gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyaran Köşger, 'İzmir'de trafik kilitlenmiş durumda onu açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, herkes sakin bir şekilde boş bir alanda beklesin. Bizim açıklamalarımızı beklesinler. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, gereksiz trafiğe çıkıp yolları tıkamasınlar' dedi.
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Ürküten görüntüler: Denizin metrelerce çekilmesi sonrası tekneler karaya oturdu
İzmir'de 6,6 şiddetindeki depremin ardından kimi yerlerde taşkın meydana gelirken, kimi yerlerde de deniz metrelerce çekildi. Teknelerin karanın üzerinde durduğu görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Alaçatı'da deprem, denizin metrelerce çekilmesine neden oldu
İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki deprem sonrası Alaçatı ve Seferihisar sahillerinde denizin metrelerce çekildiği görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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İzmir'de deprem sonrası tekneler böyle sürüklendi
Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir'de deniz taştı. Kıyıda bağlı bulunan gemiler sürüklendi. O anlar vatandaşların kamerası tarafından kaydedildi.
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İzmir depremine bilgisayarında oyun oynarken yakalandı
İzmir Seferihisar merkezli depreme evinde bilgisayar oynarken yakalanan gencin o anları şiddetin boyutunu da gözler önüne serdi.
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Binalar yerle bir: İzmir'de deprem sonrası yıkılan bina çevresinde panik anları
İzmir Bornova'da yaşanan deprem sonrasında yıkılan bir binada kurtarma çalışmaları başladı. Çevredekilerin yaşadığı büyük panik kameralara yansıdı.
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İzmir'de meydana gelen depremin ardından deniz taştı
İzmir seferihisar'da meydana gelen depremden sonra deniz taştı.
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İzmir'de bir kısmı çöken binalar görüntülendi
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de bir kısmı çöken çok katlı apartmanlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de yıkılan çok katlı binadan ilk görüntüler geldi. Enkaza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.