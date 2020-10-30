Ege Denizi'nde yaşanan deprem sonrası İzmir Tüneli kapatıldı

Ege Denizi'nde çevre illerden de hissedilen 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yaşanan şiddetli depremin ardından İzmir Tüneli'nin kapatıldığı belirtildi.

GÜNDEM İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil Balıkesir, Aydın, Manisa, Eskişehir, Bilecik, Uşak Çanakkale ve Bursa gibi çevre illerden de hissedildi.

Depremin ardından 4,1, 4,2 ve 4,8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

GÜNDEM AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin

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GÜNDEM Son dakika... İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD'DAN ÖNEMLİ UYARI

Diğer yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, iletişimin kesilmemesi için internet tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesini önerdi.

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OYNAT 00:55 İzmir Valisi Köşger İzmirlileri uyardı: Gerekli olmadıkça trafiğe çıkmayın İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vatandaşları gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyaran Köşger, 'İzmir'de trafik kilitlenmiş durumda onu açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, herkes sakin bir şekilde boş bir alanda beklesin. Bizim açıklamalarımızı beklesinler. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, gereksiz trafiğe çıkıp yolları tıkamasınlar' dedi. BiP'te paylaş

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