Ege Denizi'nde yaşanan deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Türk Telekom ve Vodafone ücretsiz konuşma ve internet hizmeti verileceğini açıkladı.
Türk Telekom'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Bölgede bulunan müşterilerimize acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenecektir. Geçmiş olsun.”
Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamada ise,
“İzmir Seferihisar'da bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun.” denildi.
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