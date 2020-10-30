Ege Denizi'nde yaşanan deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti

Enkazda kalanlar "Burda kimse var mı" çağrısına çığlıkla cevap verdi

Yıkılan binalarda mahsur kalanları kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oluyor. Vatandaşların enkaz çevresindeki 'Burada kimse var mı?' çağrısına depremzedeler çığlıkla karşılık verdi.