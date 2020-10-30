Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ege Denizinde yaşanan deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti
İZMİR

Ege Denizi'nde yaşanan deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Türk Telekom ve Vodafone, bölgede yaşayan vatandaşların iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet hizmeti verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem, İzmir'de yıkıma neden oldu.
Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem, İzmir'de yıkıma neden oldu.

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Türk Telekom ve Vodafone ücretsiz konuşma ve internet hizmeti verileceğini açıkladı.

Türk Telekom'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Bölgede bulunan müşterilerimize acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenecektir. Geçmiş olsun.”

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamada ise, “İzmir Seferihisar'da bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun.” denildi.

AB: Ege'deki deprem sonrası yardıma hazırız
DÜNYA
AB: Ege'deki deprem sonrası yardıma hazırız

İzmir depreminin acı bilançosu: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
İzmir depreminin acı bilançosu: İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanı ve İzmir Valisi ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanı ve İzmir Valisi ile görüştü

AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin
GÜNDEM
AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin

Bakan Kurum deprem bölgesine gidiyor: Tüm yaraları hızlıca saracağız
GÜNDEM
Bakan Kurum deprem bölgesine gidiyor: Tüm yaraları hızlıca saracağız

İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok
GÜNDEM
İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?
GÜNDEM
Son dakika... İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İzmir Bayraklı'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor: Vatandaşlar da seferber oldu
OYNAT 00:47
İzmir Bayraklı'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor: Vatandaşlar da seferber oldu
İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki depremin ardından İzmir'in birçok ilçesinde binalar yıkıldı. Bayraklı ilçesinde çöken binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Alaçatı'da deprem, denizin metrelerce çekilmesine neden oldu
OYNAT 00:44
Alaçatı'da deprem, denizin metrelerce çekilmesine neden oldu
İzmir Seferihisar merkezli 6,6 şiddetindeki deprem sonrası Alaçatı ve Seferihisar sahillerinde denizin metrelerce çekildiği görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de meydana gelen deprem Yunanistan'ın Sisam Adası'nda binaları yıktı
OYNAT 00:25
İzmir'de meydana gelen deprem Yunanistan'ın Sisam Adası'nda binaları yıktı
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Yunanistan'ın Sisam adasında da etkili oldu. Adada bazı binalar yıkıldı.

Enkazda kalanlar
OYNAT 00:17
Enkazda kalanlar "Burda kimse var mı" çağrısına çığlıkla cevap verdi
Yıkılan binalarda mahsur kalanları kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oluyor. Vatandaşların enkaz çevresindeki 'Burada kimse var mı?' çağrısına depremzedeler çığlıkla karşılık verdi.

İzmir'de depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldı
OYNAT 00:42
İzmir'de depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldı
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalan bir kişinin enkazdan kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı.

İzmir'de deprem sonrası tekneler böyle sürüklendi
OYNAT 00:35
İzmir'de deprem sonrası tekneler böyle sürüklendi
Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir'de deniz taştı. Kıyıda bağlı bulunan gemiler sürüklendi. O anlar vatandaşların kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir depremine bilgisayarında oyun oynarken yakalandı
OYNAT 00:41
İzmir depremine bilgisayarında oyun oynarken yakalandı
İzmir Seferihisar merkezli depreme evinde bilgisayar oynarken yakalanan gencin o anları şiddetin boyutunu da gözler önüne serdi.

Binalar yerle bir: İzmir'de deprem sonrası yıkılan bina çevresinde panik anları
OYNAT 01:28
Binalar yerle bir: İzmir'de deprem sonrası yıkılan bina çevresinde panik anları
İzmir Bornova'da yaşanan deprem sonrasında yıkılan bir binada kurtarma çalışmaları başladı. Çevredekilerin yaşadığı büyük panik kameralara yansıdı.

İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
OYNAT 00:22
İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de yıkılan çok katlı binadan ilk görüntüler geldi. Enkaza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası
OYNAT 00:29
Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası
Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası sosyal medyada servis edilen görüntülerle İzmir'in Alsancak ilçesinde bir binanın çöktüğü iddiası ortaya atıldı.


Abone Ol Google News
Hareketliliği düşürmeliyiz

Hareketliliği düşürmeliyiz

​Sağlık Bakanlığı son tabloyu açıkladı.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.
Kaybımız 6ya yükseldi

Kaybımız 6'ya yükseldi

​AFAD son bilgilileri açıkladı.

Tekneler böyle sürüklendi

Tekneler böyle sürüklendi

​Depremin etkisiyle oluşan akıntı anı kamerada.

Ege'de <br>maçlar ertelendi

Ege'de
maçlar ertelendi

​TFF'den flaş açıklama.

Henüz bilgi yok

Henüz bilgi yok

​İzmir Valisi Köşger'den yaşanan depremle ilgili flaş açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.