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Ege Üniversitesi'nden Selçuk Bayraktar'a 'fahri doktora' unvanı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a, Ege Üniversitesinde "fahri doktora" unvanı verildi.

17:33 . 26/09/2023 Salı
AA
Bayraktar, Fahir Doktora Beratını Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın elinden aldı.

Bayraktar, Fahir Doktora Beratını Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın elinden aldı.

Selçuk Bayraktar, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Mesut Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı söyleşiye katıldı.


Söyleşide öğrencilere, insansız hava araçlarının üretim süreçlerini anlatan Bayraktar, hava araçlarını "Türkiye'yi daha güçlü kılmak" ve "şehit annelerinin yüreğine su serpmek" amacıyla yaptıklarını ifade etti.


Bayraktar, söyleşide, insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" ile kısa pistli gemilere konuşlanabilen ilk SİHA olacak "Bayraktar TB3" hakkında da öğrencilere bilgi verdi.


Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve TEKNOFEST ile gençlere yol gösterdiklerini dile getiren Bayraktar, gençlere,
"Dosdoğru, doğru ol ve dosdoğru yoldan asla ayrılma. Bugünün yarışına değil, yarının yarışlarına odaklan. Çünkü bugün yarışlarında belki bitmiş olabilir veya iddialı olamayabilirsin. Azami gayret göster. Dosdoğru bir düsturla çalış ve hep dünyanın en iyisini yapabileceğine inan"
diyerek seslendi.

Programın sonunda Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite senatosu kararı doğrultusunda Bayraktar'a fahri doktora unvanı verdi ve cübbe giydirdi.


Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Şebnem Bursalı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile öğrenciler katıldı.



Selçuk Bayraktar 'bakalım ilk kim yapacak' diyerek duyurdu: TB3 TEKNOFEST'ten sonra ilk uçunu yapacak
Selçuk Bayraktar 'bakalım ilk kim yapacak' diyerek duyurdu: TB3 TEKNOFEST'ten sonra ilk uçunu yapacak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Dokuz Eylül Üniversitesince Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen programda farklı yaş gruplarından öğrencilerle bir araya geldi. Milli teknoloji hamlesi konusunda yapılan çalışmaları anlatan Selçuk Bayraktar, dünyada kısa pistli gemilere konuşlu ilk SİHA olması planlanan Bayraktar TB3'ün ilk uçuşuna hazırlandığını belirterek, "Gemiye inip kalkmakta ilk olacak. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, bakalım ilk kim yapacak?" dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bayraktar, kurucu bilim insanlarını bünyesinden çıkarmış bir medeniyetin çocukları olduklarını, havacılıkta da Cumhuriyet henüz kurulmuşken büyük bir atılım olduğunu ancak 1950'lere varıncaya kadar havacılığın doğuşundaki bu atılımların yok edildiğini söyledi.


#Ege Üniversitesi
#Selçuk Bayraktar
#TEKNOFEST
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