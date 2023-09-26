Ege Üniversitesi'nden Selçuk Bayraktar'a 'fahri doktora' unvanı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Dokuz Eylül Üniversitesince Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen programda farklı yaş gruplarından öğrencilerle bir araya geldi. Milli teknoloji hamlesi konusunda yapılan çalışmaları anlatan Selçuk Bayraktar, dünyada kısa pistli gemilere konuşlu ilk SİHA olması planlanan Bayraktar TB3'ün ilk uçuşuna hazırlandığını belirterek, "Gemiye inip kalkmakta ilk olacak. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, bakalım ilk kim yapacak?" dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bayraktar, kurucu bilim insanlarını bünyesinden çıkarmış bir medeniyetin çocukları olduklarını, havacılıkta da Cumhuriyet henüz kurulmuşken büyük bir atılım olduğunu ancak 1950'lere varıncaya kadar havacılığın doğuşundaki bu atılımların yok edildiğini söyledi.