​‘Eğitim Parkı’nda dünyaları değişiyor.

Van’da, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TGEV) tarafından Nirun Şahingiray Eğitim Parkı açıldı. 14 bin metrekarelik alanda inşa edilen merkezde, eğitim imkanlarına ulaşmakta zorlanan çocuklar ücretsiz faydalanacak. Basketbol, voleybol, futbol gibi spor eğitimlerinin verildiği merkezde ayrıca drama, tasarım beceri atölyeleri ve bilgi teknoloji alanlarında sınıf kuruldu. TGEV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, vakfın 1999’dan beri Van’da aktif olduğunu belirtti. Özinci, “O yıllarda TEGV’de eğitim alan çocuklar bugün birer TEGV gönüllüsü olarak başka çocukların hayatına dokunuyor. Bugüne kadar 14 bin gönüllü vakıfta görev aldı. Verdikleri eğitimlerle yepyeni ufuklar açıyorlar. Burada bazen bir çocuk ilk kez bilgisayarla buluşurken, diğeri ilk kez drama ile tanışıyor. Günün sonunda bir çocuk değişince dünya değişiyor” dedi. Özinci, bir sonraki eğitim parkının ise Gölcük’te kurulacağını ifade etti. 1999’dan bu yana Van’da faaliyet gösteren TEGV, kentte şu ana kadar 136 bin 530 çocuğa ulaştı.
İLKLERİ BURADA YAŞADIK
Küçük yaşlarda vakıfta eğitim alan gönüllüler, büyüdüklerinde yine vakıftaki çocuklara bu merkezlerde eğitimler veriyor. Onlardan biri de Öğretmen Büşra Erdoğan. TEGV’le 2006’da Bilişimci Martılar Projesi’yle tanışan Erdoğan, “Birçok şeyin ilkini burada yaşadım. İlk defa Picasso sergisi gezdim, ilk defa tiyatro oyunu izledim ve ilk kez ekiple proje yapma imkanım oldu” dedi. Şimdi üniversite öğrencisi olan Aynur Porsuk ise “İlk bilgisayarı, ilk tiyatroyu TEGV sayesinde öğrendim, ilk kez uçağa TEGV’le bindim. Özellikle o yıllarda maddi imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarının bu güzel durumları yaşaması harikaydı.” diye konuştu. Milli Futbolcu Arzu Akkurt da “TEGV’deki futbol sahası hayatımı değiştirdi. O güzel sahada top oynamayı çok seviyordum. Bir gün sahada futbol oynarken Antalyaspor Futbol Okulu’nun hocası beni antrenmanlara davet etti. Kendimi geliştirdim” dedi.
FOTOĞRAF 21
Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesindeki Garibin Tepede haziranda kaçak kazı yapan bir grup, Urartulara ait 2 bin 700 yıllık yapıyı ortaya çıkardı. Van Müzesine gelen ihbar üzerine bölge, ilk etapta jandarma ekipleri tarafından korumaya alındı.
Koruma altına alınan bölgede yapılan incelemelerde, kazılan 16 metre uzunluğundaki tünelde ise Urartuların daha önce benzerine rastlanılmadığı 2 bin 700 yıllık mavi ve bordo renklerdeki freskler dikkat çekti.
Daha sonra da Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, Van Müze Müdürü Fatih Arap, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Laboratuvarından 6 kişilik uzman ekip, bölgede inceleme başlattı.
Ekipler, çalışmalarda yerin 6-7 metre derinliğinde, farklı uzunluklarda, koridorlarla birbirine bağlanmış, büyük bir yapı grubuyla karşılaştı. Urartu dönemine ait olduğu belirlenen yapının duvarların bir kısmında ise insan ve hayvan figürleri ile çeşitli bezemeler olduğu görüldü.
Yaklaşık 3 ay kaçak kazı yapılan bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Van Müzesi başkanlığında ve Prof. Dr. Işıklının bilimsel danışmanlığında kurtarma kazısına başlandı. Yaklaşık 2 ay bölgede çalışma yapan Işıklı ve ekibi bu yıl ki çalışmaları sonlandırdı.
ÇOK BÜYÜK HEYECANA KAPILDIKÇalışmalarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Işıklı, Kaçak kazı sonrası gelip gördüğümüzde güney tepenin yamacından 16 metrelik bir tünel açılmış ve orda kaçak kazılar sırasında Urartu kültüründe varlığından haberdar olduğumuz ama arkeolojik olarak elimize geçmeyen bir buluntu grubuyla karşılaştık. Bunlar duvar resimleri. Biliyorsunuz duvar resimleri çok nazik ve zor korunan buluntu grubu. Ne yazık ki günümüze kadar iyi bir şekilde gelmiyor. Birkaç örneği var. Erzincan Altıntepede birkaç parça bulabildik. Bir de Urartu ülkesinin sınırları içerisinde kalan Ermenistanda bir kentte de bu şekilde duvar resimleri ele geçti. Ama onların Urartudan sonra da olabileceği tartışılıyor. Bu resimler parçalar halinde ele geçti ama burada kaçak kazı sırasında ortaya çıkan resimleri gördüğümüzde çok büyük heyecana kapıldık. Çünkü gerçekten olağanüstü güzellikte çok iyi korunmuş, duvarlarda olduğu gibi duran resimler bizi karşıladı dedi.
HAVAYLA TEMASINI KESTİKGaribin Tepeye 3 kilometre uzaklıktaki Urartuların son kalesi Ayaniste 35 yıldır kazı çalışmaları yürüttüklerini, kalenin Urartudan günümüze kalmış ve çok iyi korunmuş kalelerden bir tanesi olduğunu belirten Prof. Dr. Işıklı, mimarisinin de çok ihtişamlı olduğunu aktardı. Aynı ihtişamı duvarlardaki resimlerde göremediklerini dile getiren Prof. Dr. Işıklı, sözlerine şöyle devam etti:
Ama Garibin Tepede büyük bir şans ve çok iyi korunmuş. Buluntu grubu olan ihtişamlı bir mimarinin bir parçası olan duvar resimlerini görünce, bölgeyi nasıl koruyacağız ve kültür varlığı olarak hem bölge hem dünya hem de ülke kültür turizmine nasıl kazandırabiliriz diye düşündük. Uzmanlardan görüş aldık. Bakanlığımız bu konuda bize destek sağladı. Ve hemen İstanbuldaki bölge laboratuvarından aralarında duvar resim uzmanları, kimyager, restoratörlerin de bulunduğu 6 kişilik uzman bir ekip geldi. Bir hafta burada çalıştılar. Ve dar tünelden girerek duvar resimleri üzerinde incelemeler yaptılar. Bize bir rapor hazırladılar ve bu rapor doğrultusunda kazı stratejimizi geliştirdik. Tünelin hemen ağzına bir koruma amaçlı geçici bir yapı inşa etmek zorunda kaldık. Çünkü oranın havayla temasını kesmemiz çok önemliymiş. Havayla temasını kestik ama orada hiçbir kazı yapmadık. Çünkü oranın kazının başlaması için çok iyi korunaklı bir üst yapıya ihtiyacımız var. Ondan sonra kazıyı sürdüreceğiz.
HAYATA GEÇERSE BÖLGENİN EN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONU OLACAKTepenin kalan kısımlarında mimariyi bulmaya yönelik kazıları yürüttüklerini anlatan Prof. Dr. Işıklı, Biz onun dışında tepenin kalan kısımlarında nasıl bir yapı grubuyla karşı karşıyayız? Ne bulacağız burada? Ne çıkacak karşımıza? Onu anlamak için, 16 açmada, mimariyi bulmaya yönelik kazıları sürdürdük. O alanı şu an koruma altına aldık. Oraya kapsamlı bir proje geliştirdikten sonra yapabileceğiz. Çünkü orası eğer istediğimiz şekilde gündeme geçirilirse bu bölgedeki en önemli turizm destinasyonu olacak. Batıda bu şekilde bir sürü kent var. İtalyada Pompei, Efeste yamaç evleri, orada biliyorsunuz duvar resimleri çok iyi korundu. Çok özel bir koruma alanlarının içerisinde ve müthiş bir turist çekiyor. Biz de belki de doğuda, Vanda bu şekilde bir doğa resimleriyle korunmuş, buranın Pompeisini, Efes yamaç evlerini hayata geçirebiliriz. Çünkü içeride bizi nasıl bir resim veya duvar resimlerini beklediğini, nasıl bir mimarın beklediğini bilmiyoruz diye konuştu.
BU KADAR İYİ KORUNMUŞUNU DAHA ÖNCE GÖRMEMİŞTİKUrartu arkeolojisine ait birçok araştırma ve çalışma yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Işıklı, böyle bir buluntu grubunun kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
Beni çok heyecanlandırdı. Bütün arkeoloji camiasını, ülkedeki arkeologları çok heyecanlandırdı. Çünkü bu kadar iyi korunmuşunu daha önce hiçbir yerde görmemiştik. Muhtemelen daha önce kaçak kazıya maruz kalmamış olması diye düşünüyoruz ama ne yazık ki yine bir kaçak kazı sonucu gündeme geldi. Tabi kaçak kazıda yapılara ve kısmen duvar resimlerine de zarar verilmiş kısmen. Açılır açılmaz restoratörler bozulma sürecinin başladığını söylediler bize. Bozulma süreci gündeme gelince tabii ki ister istemez etkilendi. Kazı alanında çok iyi korunmuş kerpiç mimari ve bu kerpiç mimarinin içerisinde gruplar halinde Urartunun kırmızı astarlı seramikleri çıktı. Bunlardan bir grup çanak çömlek ele geçti. Bunları restoratörlerimiz üzerinde çalıştı ve tekrar bütünlediler. Müzemize teslim edeceğiz. O şekilde zengin eserler ele geçti. Mimariye daha çok enteresan bulgularımız var. Merdivenler bulduk. Onun dışında bazalttan yapılmış temeller bulduk. Tabii bunlar henüz büyük bir yapbozun küçük parçaları. Hepsini anlayabilmek ve yorumlayabilmek için geniş bir alanda çalışmamız lazım.
Van'da arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif: İki bin 700 yıllık duvar resimleri
Van'ın Tuşba ilçesinde definecilerin kaçak kazısı sırasında bulunan ve daha sonra bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda Urartulara ait olduğu tespit edilen bulgulara rastlandı. Kazının bilimsel başkanı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, çok iyi korunmuş kerpiç mimari, bazalttan yapılmış temellerde, Urartu'nun kırmızı astarlı seramiklerinin bulunduğunu ancak kendilerini duvarlarındaki resimlerin daha çok heyecanlandırdığını söyledi.