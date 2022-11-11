​‘Eğitim Parkı’nda dünyaları değişiyor.

Van’da, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TGEV) tarafından Nirun Şahingiray Eğitim Parkı açıldı. 14 bin metrekarelik alanda inşa edilen merkezde, eğitim imkanlarına ulaşmakta zorlanan çocuklar ücretsiz faydalanacak. Basketbol, voleybol, futbol gibi spor eğitimlerinin verildiği merkezde ayrıca drama, tasarım beceri atölyeleri ve bilgi teknoloji alanlarında sınıf kuruldu. TGEV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, vakfın 1999’dan beri Van’da aktif olduğunu belirtti. Özinci, “O yıllarda TEGV’de eğitim alan çocuklar bugün birer TEGV gönüllüsü olarak başka çocukların hayatına dokunuyor. Bugüne kadar 14 bin gönüllü vakıfta görev aldı. Verdikleri eğitimlerle yepyeni ufuklar açıyorlar. Burada bazen bir çocuk ilk kez bilgisayarla buluşurken, diğeri ilk kez drama ile tanışıyor. Günün sonunda bir çocuk değişince dünya değişiyor” dedi. Özinci, bir sonraki eğitim parkının ise Gölcük’te kurulacağını ifade etti. 1999’dan bu yana Van’da faaliyet gösteren TEGV, kentte şu ana kadar 136 bin 530 çocuğa ulaştı.

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İLKLERİ BURADA YAŞADIK

Küçük yaşlarda vakıfta eğitim alan gönüllüler, büyüdüklerinde yine vakıftaki çocuklara bu merkezlerde eğitimler veriyor. Onlardan biri de Öğretmen Büşra Erdoğan. TEGV’le 2006’da Bilişimci Martılar Projesi’yle tanışan Erdoğan, “Birçok şeyin ilkini burada yaşadım. İlk defa Picasso sergisi gezdim, ilk defa tiyatro oyunu izledim ve ilk kez ekiple proje yapma imkanım oldu” dedi. Şimdi üniversite öğrencisi olan Aynur Porsuk ise “İlk bilgisayarı, ilk tiyatroyu TEGV sayesinde öğrendim, ilk kez uçağa TEGV’le bindim. Özellikle o yıllarda maddi imkanları kısıtlı ailelerin çocuklarının bu güzel durumları yaşaması harikaydı.” diye konuştu. Milli Futbolcu Arzu Akkurt da “TEGV’deki futbol sahası hayatımı değiştirdi. O güzel sahada top oynamayı çok seviyordum. Bir gün sahada futbol oynarken Antalyaspor Futbol Okulu’nun hocası beni antrenmanlara davet etti. Kendimi geliştirdim” dedi.

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