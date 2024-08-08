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Egzozdan çıkan gazdan zehirlenen 4 işçi hastanelik oldu

Uşak'ta, beton düzleme makinesinin egzozundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

16:11 - 8/08/2024 Perşembe
AA
Egzoz'dan çıkan gazdan zehirlenen işçiler hastanelik oldu!
Egzoz'dan çıkan gazdan zehirlenen işçiler hastanelik oldu!

Kuyucak Mahallesi Birinci Ilgaz Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında, beton dökülmesinin ardından benzinle çalışan makinelerle beton düzleme işlemi yapan işçilerden Y.Ç. bayıldı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Bayılan Y.Ç. ile mide bulantısı ve halsizlik yaşayan diğer işçiler İ.Ç, H.Ç. ve Y.Ç. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Egzozdan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


AFAD ekiplerince bodrum katında yapılan ölçümlerde yüksek oranda karbonmonoksit gazı tespit edildi. Bodrum katındaki gaz, ekiplerin kurduğu fanlarla boşaltıldı.




#beton düzleme makinesi
#gaz
#İŞÇİ
#zehirlenme
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