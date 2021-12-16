Gündem Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek 8 bin liraya hazırlattı Kopyacı suçüstü yakalandı
OSMANİYE

Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! 8 bin liraya hazırlattı: Kopyacı suçüstü yakalandı

Osmaniye’de girdiği ehliyet sınavında kopya çekmek için sağ omzunun üzerine kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştirerek özel düzenek hazırlayan şüpheli suçüstü yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! 8 bin liraya hazırlattı: Kopyacı suçüstü yakalandı
Yapılan aramada, şahsın sağ omuz üzerine yerleştirilmiş wifi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 15 Aralık tarihinde Osmaniye’de gerçekleştirilen ehliyet sınavında, bir şahsın şüpheli davranışlarından dolayı kopya çektiğinden şüphelenen görevliler polisi aradı.

Görevlilerin ihbarı üzerine sınav merkezine giden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S. isimli şüphelinin üzerinde arama yaptı.

8 BİN LİRA ÖDEDİ

Yapılan aramada, şahsın sağ omuz üzerine yerleştirilmiş wifi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.

Gözaltına alınan şahıs, ifadesinde kopya düzeneğini 8 bin TL karşılığında hazırlattığını söyledi. Bunun üzerine O.S. ile irtibatlı olduğu tespit edilen F.Ş., Ş.T. ve İ.K. isimli şahıslar da gözaltına alındı.


ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER


Wifi destekli ses ve görüntü kaydeden düzenek ve 8 bin lira paraya el konulurken, şahısların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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