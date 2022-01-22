Gündem Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği 3 kişi yakalandı
İZMİR

Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği: 3 kişi yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde ehliyet sınavında maskesine kurduğu kameralı düzenek ve kulağındaki böcek ile kopya çektiği tespit edilen şahıs ile kendisine yardım eden 2 kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. 2 şüphelinin kopya düzeneği için sınava giren şüpheliden 7 bin lira aldığı öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği: 3 kişi yakalandı
Ele geçirilen düzenek.

Olay, bugün Alsancak semtinde bulunan Melih Özakat İlkokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda ehliyet sınavı sürerken okul çevresinde bir otomobil içerisinde bulunan 2 kişiden şüphelenen Konak Suç Önleme ve Araştırma Büro amirliği ekipleri, şüphelilerin yanına gitti.

Otomobil içerisinde bulunan Adem A. (27) ve Fatih A’nın (31) sınav salonunda bulunan Mahsun E.’ye (26) kurdukları düzenekle kopya verdikleri tespit edildi. Hemen okula giden ekipler, Mahsun E.’nin üzerini aradı. Yapılan aramada Mahsun E.’nin maskesine gizlenmiş kamera ve böcek olarak tabir edilen kulağına yerleştirilmiş küçük bir kulaklık bulundu.

Ehliyet sınavında 6 bin 500 TL'lik kopya düzeneği ile yakalandı
GÜNDEM
Ehliyet sınavında 6 bin 500 TL'lik kopya düzeneği ile yakalandı

Yedi bin lira karşılığında akıl almaz yöntem


Yapılan incelemede otomobilde bulunan 2 şüphelinin Mahsun E’nin maskesindeki kamerayla soruları görüp, kulaklık vasıtasıyla cevapları söyledikleri tespit edildi. Otomobil içerisinde bulunan 2 şüphelinin 7 bin lira karşılığında düzenek kurdukları ve bu sayede Mahsun E.’ye yardımcı oldukları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alınarak Alsancak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

72 yaşındaki aday ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen hafta yapılan ehliyet sınavı için Sincan'daki e-Sınav merkezinde görevlendirildi.
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Merkez çevresini kontrol eden ekipler, park halindeki bir otomobilde bulunan 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi. Bir süre aracı uzaktan izleyen ekipler, daha sonda otomobildeki Halil İbrahim K. ve Furkan S.'yi aşağı indirdi.
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Kimlik sorgulamasının ardından araçta arama yapan ekipler, cımbız, SİM kart çerçevesi, Wi-fi cihazı, 1 adet tuşlu telefon ve çeşitli malzemeler buldu. Sorgulanan 2 şüpheli, sınavdaki Hayrettin A.'nın giydiği gömleğin içerisine düğme şeklinde görünen kamera yerleştirip, kulağına kulak içi kulaklık taktıklarını ve para karşılığında araçtan ona cevapları söylediklerini itiraf etti. Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.
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DAHA ÖNCE 3 KEZ SINAVA GİRMİŞ<br><br>Daha sonra sınav merkezine giren ekipler, Hayrettin A.'nın hareketlerini gözlemledi. Sınav bittikten sonra gözaltına alınan Hayrettin A.'nın üzerinde, kamera, modem ve kulak içi kulaklık ele geçirildi.
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Gözaltına alınan 3 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hayrettin A. ifadesinde, daha önce 3 kez ehliyet sınavına girdiğini ancak buna rağmen başarılı olamadığını belirterek, ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yediği için bu yola başvurduğunu söyledi.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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72 yaşındaki aday ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
Ankara'da ehliyet sınavına giren 72 yaşındaki Hayrettin A., kopya çekmek için gömleğine gizlenen kamera ve dışarıyla iletişim kurmasını sağlayan kulaklık düzeneğiyle yakalandı.


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