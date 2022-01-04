Ehliyet sınavında 6 bin 500 TL'lik kopya düzeneği ile yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında bir şahsın kopya çektiğini gören görevliler, ilçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada A.C.U. isimli şahsın üzerinde kemer arkasına gizlenmiş taşınabilir modem ve kopya düzeneği, yaka düğmesi şeklinde gizli kamera, 1 kulakiçi kablosuz kulaklık bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin kopya düzeneğini 6 bin 500 liraya S.S. isimli şahsa hazırlattığı, 3 bin lira ödeme yaptığı, sınav sonrası da geri kalan ödemeyi yapacağı öğrenildi.

A.C.U. gözaltına alınırken, S.S.’nin aranmasına devam ediliyor.

FOTOĞRAF 7 Olay, geçtiğimiz haftalarda Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi’nde bulunan E-sınav merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, A.M. isimli yabancı uyruklu bir şahıs, ehliyet sınavına girmek için E-sınav merkezine geldi. Şahıs, sınav alanına girmek için X-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi. Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, şahsın kıyafetinin yaka kısmına dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık düzeneği ele geçirdi. Şahsın üzerindeki kopya düzeneğinin görevliler ve polis ekipleri tarafından tespit edildikten sonra güçlükle sökülerek çıkarılmaya çalışılması ise dikkat çekti. Şahsın kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edildi. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. Ehliyet sınavında 10 bin TL’lik kopya düzeneği ile yakalandı Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekme girişiminde bulunan yabancı uyruklu bir şahsın kurduğu düzenek pes dedirtti. Şüphe üzerine arama yapılan şahsın üzerinden elbisesinin yaka kısmının içine dikilmiş vaziyette kamera ve modem ile kulak içi kulaklık ele geçirildi. Kopya düzeneği ve sınav geçme karşılığında 10 bin lira ödeme yaptığı da iddia edilen şahıs, olay sonrası sınır dışı edildi.

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GÜNDEM Ehliyet sınavında akılalmaz düzenek! 8 bin liraya hazırlattı: Kopyacı suçüstü yakalandı