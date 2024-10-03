1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Nüfus müdürlükleri, son günlerde yaşanacak yoğunluğa karşı vatandaşları uyardı.
1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024. Bu tarihten sonra eski sürücü belgeleri geçersiz olacak ve değiştirilmesi normal harç tarifesi üzerinden yapılacak.
Yeni tip ehliyet almak için ne gerekiyor?
Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti isteniyor.
Nüfus müdürlükleri, son günlerde yaşanacak yoğunluğa karşı vatandaşları uyardı.