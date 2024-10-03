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Ehliyet yenileyecekler dikkat: Son tarih 31 Aralık! Son günlere bırakmayın

Ehliyet yenileyecekler dikkat: Son tarih 31 Aralık! Son günlere bırakmayın

Halil Akkoç
15:313/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni tip ehliyet
Yeni tip ehliyet

1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Nüfus müdürlükleri, son günlerde yaşanacak yoğunluğa karşı vatandaşları uyardı.

1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024. Bu tarihten sonra eski sürücü belgeleri geçersiz olacak ve değiştirilmesi normal harç tarifesi üzerinden yapılacak.

Yeni tip ehliyet almak için ne gerekiyor?

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti isteniyor.

Nüfus müdürlükleri, son günlerde yaşanacak yoğunluğa karşı vatandaşları uyardı.

Ehliyetsiz sürücüden trafik polisine pişkin cevap: Arabayı ehliyet mi sürüyor

Dün gece yarısı Aksaray'da trafik denetimi yapan emniyet ekipleri ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün ehliyetsiz ve 14 yaşında çocuk olduğu tespit etti. Polis ekiplerine kimliğinin yanında olmadığını söyleyen çocuk kimlik bilgilerini de yeterli şekilde ibraz edemeyip babasını olay yerine çağırdı ve babası gelene kadar polis memurlarına “işlem yapmayın” dedi. Polis Merkezi Amirinin “Birine çarpsan öldürsen ne yapacağız?” demesi üzerine çocuk “Ya niye çarpayım ben adam akıllı gidiyorum” derken, amirin “Ehliyetin yok” demesi üzerine ise çocuk “Ehliyet mi sürüyor arabayı ya” diye pişkince cevap verdi. Sürücünün 14 yaşında bir çocuk olduğunun ortaya çıkmasından sonra olay yerine gelen baba oğlunun boynunu sıvazlayıp, “Canın sağ olsun paşam, hiç şey yapma. Canın sağ olsun koçum” diyerek suçlu çocuğuna arka çıktı ve olayı görüntüleyen basın mensubuna tehditvari sözler sarf etti. Çocuk sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 900 TL, araç sahibi babasına da 12 bin 900 TL olmak üzere toplam 25 bin 800 TL para cezası kesildi.

Kaza yapan aracın şoförü benim dedi: 2 sene ehliyetine el koydular

Bursa'da kazaya karışan alkollü arkadaşını kurtarmak için sürücü benim diyen gence ders niteliğinde ceza. Trafik polisi, kaza yapan sürücü ile yer değiştirdiğini anladığı gence "sen bize yaralamalı kazada kazaya karışan kişi benim diyen şahıssın, ama yalan söylüyorsun bu yüzden senin psikolojin yerinde değil araç kullanmaya haiz kişi değilsin" diyerek ehliyetine el koydu. Bursa'da yaşanan ilginç kaza dün gece saat 01:30 sularında Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kükürtlü Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre kaportacılık yapan Enes Y., iş arkadaşıyla alkol aldıktan sonra tamir için bırakılan müşterisinin aracına binip, eve doğru yola çıktı. Cadde üzerinde ilerlerken, motosikletiyle seyir halindeki Abdullah A.'ya çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletli taksi durağına girerken, arkasındaki arkadaşı Muhammed A. ise yaralandı. Kaportacılık yapan Enes Y. ise olay yerinden hızla kaçtı. Aracı evine bıraktıktan sonra olay yerine tekrar gelen Enes Y. yaralı var mı diye kontrol ederken, yakayı ele verdi. Polis ekipleri tespit ettikleri sürücüye alkol testi yapmak istedi. Cihaza uzun süre üflememek için gayret gösteren sürücü, 1.30 promil alkollü çıktı. Alkolü sürücüler görüntü alan gazeteciler için birbirlerine dönerek düğünüzde de böyle görüntü alacaklar mı diyerek espri yaptı.


#Ehliyet
#Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
#Nüfus müdürlükleri

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