Dün gece yarısı Aksaray'da trafik denetimi yapan emniyet ekipleri ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün ehliyetsiz ve 14 yaşında çocuk olduğu tespit etti. Polis ekiplerine kimliğinin yanında olmadığını söyleyen çocuk kimlik bilgilerini de yeterli şekilde ibraz edemeyip babasını olay yerine çağırdı ve babası gelene kadar polis memurlarına “işlem yapmayın” dedi. Polis Merkezi Amirinin “Birine çarpsan öldürsen ne yapacağız?” demesi üzerine çocuk “Ya niye çarpayım ben adam akıllı gidiyorum” derken, amirin “Ehliyetin yok” demesi üzerine ise çocuk “Ehliyet mi sürüyor arabayı ya” diye pişkince cevap verdi. Sürücünün 14 yaşında bir çocuk olduğunun ortaya çıkmasından sonra olay yerine gelen baba oğlunun boynunu sıvazlayıp, “Canın sağ olsun paşam, hiç şey yapma. Canın sağ olsun koçum” diyerek suçlu çocuğuna arka çıktı ve olayı görüntüleyen basın mensubuna tehditvari sözler sarf etti. Çocuk sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 900 TL, araç sahibi babasına da 12 bin 900 TL olmak üzere toplam 25 bin 800 TL para cezası kesildi.