Ehliyetsiz sürücü polisten kaçamadı

07:399/10/2025, Perşembe
Yapılan kontrollerde G.P.’nin ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, ‘dur ihtarına uymama’ ve ‘ehliyetsiz araç kullanma’ suçlarından 20 bin 948 TL idari para cezası yazıldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polis ekipleri tarafından yakalanırken, sürücüye 20 bin 948 TL idari para cezası yazıldı.

Kocasinan'a bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan G.P., yönetimindeki 03 AAP 140 plakalı otomobille kaçtı. Kısa süreli kovalamaca sonucu aynı cadde üzerinde bulunan bir boşluk alanda; sıkıştırılan G.P., yaya olarak kaçmaya çalışsa da ekipler tarafından yakalandı.

Otomobil yapılan incelemelerin ardından çekiciyle kaldırıldı.



