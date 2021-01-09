El-Bab’da tapu sevinci

Türkiye’nin 4 yıl önce Fırat Kalkanı Operasyonu ile huzuru getirdiği El-Bab’da mülkiyet karışıklığı da çözüldü. Türkiye’nin desteği ile kurulan El-Bab Tapu Dairesi Müdürü Muhammed El-Hac Ahmet, çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı.

EVLERİNİ GERİ VERDİK

“Bağımsızlığa kavuştuktan sonra emlak ve mahkemelerin önemi ortaya çıktı” diyen Ahmet, “Çünkü evlerin kime ait olduğunun tespiti noktasında hem biz hem de mahkemeler görev aldı. Eski tapu memurlarına ulaştık. Eski tapu belgelerini topladık. Bazı tapu çalışanlarında tapu kayıtlarının elektronik kopyalarını bulduk. ‘Benim’ diye beyan edilen yerde başkası oturuyordu. Evleri gasp edilenlere evlerini geri verdik. Devlete ve şahsa ait yerlerden işgal edilmiş olanlar vardı. Komisyonlar kuruldu. Bu komisyonlar, taşınmazların kime ait olduğunu tespit etti” ifadelerini kullandı.

HALKIN YÜZDE 99’U GERİ ALDI

Tapu kayıt işlemlerinin de başladığını söyleyen Ahmet, “Güvenli hale gelmeden önce şehrin yüzde 50’si başka yerlere göç etmişti. Çalışmalarımızın sonucunda halkın yüzde 99’u mülklerini geri aldı. Tapusu verilmeyenlerin sebebi ise sahipleri göç ettiklerinden dolayı verilmedi. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

TEK TEK BELGE TOPLADIK

Terör örgütlerinin yıktıkları binaların enkazlarının altında tek tek belge topladıklarını ifade eden Ahmet, “Bütün belgeleri elektronik sisteme kayıt ettirdik. Nüfustan alınan kimliklere göre o mülk sahibi mi, değil mi diye teyit ettik. Elinde tapusu bulunan insanlar, geldiğinde o tapuyu inceledik, yüzde yüz emin olduğumuz zaman tapu belgesini yeniden düzenledik” dedi.

DEAŞ, BELGELERİ ESED’E SATTI

Savaştan dolayı evlerini terk edenlerin arsalarını, evlerini muhafaza ettiklerini söyleyen Ahmet, “Kargaşa çıkmadan halkın kendi mülklerine elde etmelerini sağladık. Toplumun, bize olan güveni güçlendi. Ev alış ve satışı arttı” ifadelerini kullandı. Terör örgütü PKK/PYD-YPG ile DEAŞ’ın El-Bab’tan kaçarken tapu arşivlerini de götürdüğünü kaydeden Ahmet, “Bu arşivleri Münbiç’e kaçırdılar. Bazı belgelerin Esed’e satıldığını, bazı belgelerin de imha edildiğini öğrendik” diye konuştu.