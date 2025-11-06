El Faşir’de 60 bin kişinin akıbeti belirsiz

Sudan’da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli isyancı Hızlı Destek Kuvvetleri’nin kontrolüne geçen El Faşir kentinden kaçmaya çalışan binlerce sivilin, kentin çevresinde “ölüm tarlaları” olarak tanımlanan bölgelerde hedef alındığı bildirildi. Sky News’in Sudan War Monitor ve Lighthouse Reports ile yürüttüğü araştırmaya göre, El Faşir’deki askeri birliklerin üst düzey komutanları bölgeden ayrıldıktan sonra, sivillerin ve askerlerin büyük kısmı paramiliter güçler tarafından yakalandı veya öldürüldü. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 26 Ekim’de HDK’nın eline geçen kentten yaklaşık 70 bin kişi kaçtı ancak 10 binden azı güvenli bölgelere ulaşabildi. Yaklaşık 60 bin kişinin akıbeti bilinmiyor. 200 binden fazla kişi ise HDK’nın elinde rehin.

2 BİN KİŞİDEN 200’Ü KAÇABİLİDİ

İncelenen bir videoda kadınlar ve çocuklarla birlikte arazş boyunca yürüyen, sarı kapüşonlu ve siyah montlu iki erkek görülüyor. Sahadan bir kaynak, bu grubun yaklaşık 2 bin kişiden oluştuğunu, ancak sadece 200 kişinin El Faşir’in yaklaşık 70 kilometre batısındaki Tavila’daki sığınma merkezine ulaşabildiğini aktardı.

REHİN İÇİN FİDYE ALIP ÖLDÜRÜYORLAR

HDK güçlerinin kaçan sivillere gelişigüzel ateş ettiği, bir kısmını da rehin aldığı kaydedildi. Rehin alınan kişiler için fidye istenirken, çoğu kişinin fidye alındıktan sonra infaz edildiği belirtildi. Eşiyle birlikte Guirnei’de esir alınan bir kişi, El Faşir’den kaçarken soyulduklarını, tacize uğradıklarını ve 300-400 aileyle birlikte tutulduklarını söyledi.

TOPLU MEZARLAR UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE

HDK’nın kentte kontrolü ele geçirmesinin ardından ilk beş günde en az 7 bin kişinin öldüğü bildirildi. Araştırma kapsamında incelenen görüntülerde, Geurnei kasabası yakınlarındaki okul binaları çevresinde çok sayıda yeni mezar belirlendi. Görgü tanıkları, HDK mensuplarının sivilleri toplu halde alıkoyduğunu ve bazılarını infaz ettiğini aktardı. Bir tanık, “Yaşlıları ve gençleri seçip gözümüzün önünde öldürüyorlardı. 18 kişiyi kendi gözlerimle öldürdüklerini gördüm” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜYOR

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Ricardo Pires, Sudan’da her gün çocukların önlenebilir nedenlerden hayatını kaybettiğini belirtti. Pires, “Sudan’da 5 yaş altı 3,2 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenmeden muzdarip. Bunların 772 bini, ölümü önlemek için acil tedaviye ihtiyaç duyuyor” dedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier ise El Faşir ve Kadugli’de kıtlığın doğrulandığını, ülke genelinde 21 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi.







