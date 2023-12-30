AFAD, Elazığ merkezde saat 16:26'da yerin 9.36 km derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı kent merkezinin yanı sıra ilçeler ile çevre illerden de hissedildi.
Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Geçmiş olsun” dedi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre; saat 16.04'te merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikteki deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Çankırı Valisi Fırat Taşolar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili kurumlarına ulaşan herhangi bir olumsuz çağrı olmadığını bildirdi.
Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, çeşitli bölgelerde zaman zaman obruk oluşumları gerçekleşiyor. Hatay'ın Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi de obruk oluşumlarının sıklıkla görüldüğü noktalardan birisi durumunda. Katranlık Mahallesi'nde oluşan obruklardan zaman zaman çıkan sıvı madde ise bölge halkını şaşırttı. Herkes siyah renkli yağlı sıvının ne olduğunu merak ediyor. Kimi vatandaş sıvıyı mazota benzetirken kimi de 'Yeni bir depremin habercisi mi?' diye endişe ediyor. İşte detaylar...
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, vatandaşların deprem yönetmeliğini dikkate alması gerektiğini belirterek deprem tehlikesini öğrenmek isteyen vatandaşların 2019 yılında yayınlanan deprem tehlikesi haritasına bakması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Bektaş, “Kuzey'de Avrasya levhası, Güney'de Arap levhası arasında sıkışan bir Türkiye'nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur. Her taraf kırılır. Bu yüzden Türkiye bir deprem bölgesi. Biz şuanda deprem bilim olarak depremin nerede ne zaman olacağını kesin bilmediğimize göre her yerde deprem tehlikesi vardır” dedi.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Talimat Tebliği'nde değişiklik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Zorunlu Deprem Sigortası'nda asgari prim tutarları ile sigorta hesabına esas olan metrekare bedelleri artırıldı.