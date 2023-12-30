Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da, çeşitli bölgelerde zaman zaman obruk oluşumları gerçekleşiyor. Hatay'ın Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi de obruk oluşumlarının sıklıkla görüldüğü noktalardan birisi durumunda. Katranlık Mahallesi'nde oluşan obruklardan zaman zaman çıkan sıvı madde ise bölge halkını şaşırttı. Herkes siyah renkli yağlı sıvının ne olduğunu merak ediyor. Kimi vatandaş sıvıyı mazota benzetirken kimi de 'Yeni bir depremin habercisi mi?' diye endişe ediyor. İşte detaylar...