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Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ merkezde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Seren Som
Seren Som
16:37 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 16:56 - 30/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AFAD, Elazığ merkezde saat 16:26'da yerin 9.36 km derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı kent merkezinin yanı sıra ilçeler ile çevre illerden de hissedildi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Geçmiş olsun” dedi.

Türkiye'nin kırılmayacak hiçbir yeri yok: İstanbul'da deprem beklerken Trabzon'da da ya da Konya'da da deprem olur
Türkiye'nin kırılmayacak hiçbir yeri yok: İstanbul'da deprem beklerken Trabzon'da da ya da Konya'da da deprem olur

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, vatandaşların deprem yönetmeliğini dikkate alması gerektiğini belirterek deprem tehlikesini öğrenmek isteyen vatandaşların 2019 yılında yayınlanan deprem tehlikesi haritasına bakması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Bektaş, “Kuzey'de Avrasya levhası, Güney'de Arap levhası arasında sıkışan bir Türkiye'nin kırılmayacak hiçbir yeri yoktur. Her taraf kırılır. Bu yüzden Türkiye bir deprem bölgesi. Biz şuanda deprem bilim olarak depremin nerede ne zaman olacağını kesin bilmediğimize göre her yerde deprem tehlikesi vardır” dedi.


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