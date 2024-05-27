|
Gündem

Elazığ kırsalında terör operasyonu

Elazığ'ın Palu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

14:54 - 27/05/2024 Pazartesi
AA
Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-30 Operasyonunda ele geçirilen malzemeler
Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-30 Operasyonunda ele geçirilen malzemeler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burgudere köyü kırsalında, terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-30 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, geçmiş yıllarda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.

Sığınakta gerçekleştirilen aramada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile gıda, giyim ve yaşam malzemesi bulundu.



Terör devleti İsrail Refah'taki çadır kentte katliam yaptı: Onlarca insan diri diri yandı!

Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'operasyonları durdur' kararına rağmen Refah'ı hedef aldı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı bombalayan katil İsrail'in saldırısında 23'ünü kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 45 Filistinli hayatını kaybetti, 249 kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Refah kentinde bu sayıda ölü ve yaralıyı barındırabilecek hastane bulunmadığından ambulans ekipleri ölü ve yaralıları taşıma konusunda güçlük çekiyor" ifadesi kullanıldı. Alçak saldırıya dünya ateş püskürürken, soykırım savunucuları ise yine arka çıktı. Al Jazeera, "İnsanlar diri diri yandı!" diyerek saldırının boyunu açıklarken ABD ve Almanya ise İsrail'i aklamaya çalıştı. Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau, saldırının terör operasyonu olduğunu açıkladı.


#Elazığ
#PKK
#Operasyon
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji’den Kastamonu’ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat