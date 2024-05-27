Elazığ kırsalında terör operasyonu

Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'operasyonları durdur' kararına rağmen Refah'ı hedef aldı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı bombalayan katil İsrail'in saldırısında 23'ünü kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 45 Filistinli hayatını kaybetti, 249 kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Refah kentinde bu sayıda ölü ve yaralıyı barındırabilecek hastane bulunmadığından ambulans ekipleri ölü ve yaralıları taşıma konusunda güçlük çekiyor" ifadesi kullanıldı. Alçak saldırıya dünya ateş püskürürken, soykırım savunucuları ise yine arka çıktı. Al Jazeera, "İnsanlar diri diri yandı!" diyerek saldırının boyunu açıklarken ABD ve Almanya ise İsrail'i aklamaya çalıştı. Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau, saldırının terör operasyonu olduğunu açıkladı.