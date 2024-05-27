Elazığ kırsalında terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burgudere köyü kırsalında, terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-30 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, geçmiş yıllarda terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit edildi.
Sığınakta gerçekleştirilen aramada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile gıda, giyim ve yaşam malzemesi bulundu.
İşgalci İsrail, Gazzelilerin son sığınağı Refah’ta çadır kampı bombaladı. İsrail’in yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı hedef alması sonucu en az 40 Filistinli diri diri yanarak şehit oldu. Filistinli babanın, İsrail’in saldırıları sonucu şehit olan küçük oğluna vedası ise duygulandırdı.
Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Saldırıları durdurun' talimatına rağmen bu kez Refah'ı hedef aldı. Yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. 40 Filistinli sivil hayatını kaybetti. Katar merkezli Al Jazeera, "İnsanlar diri diri yandı!" diyerek saldırının boyunu gözler önüne sererken, ABD ve Almanya ise katil İsrail'i aklamaya çalıştı. Alman devlet medyası ARD'ye bağlı Tagesschau, İsrail ordusunun mülteci kampına yönelik katliamını 'terör operasyonu' diyerek servis etti.
Eli kanlı terör devleti İsrail, masum Filistinlileri güvenli bölge olarak gösterdiği BM’ye ait mülteci kampını vurdu. Katil İsrail’in çadır kampı alçakla vurması sonrası aralarında bebek, çocuk ve kadınlarında olduğu çok sayıda Filistinli yanarak hayatını kaybetti. Çadır kentteki katliamın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'operasyonları durdur' kararına rağmen Refah'ı hedef aldı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı bombalayan katil İsrail'in saldırısında 23'ünü kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 45 Filistinli hayatını kaybetti, 249 kişi de yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Refah kentinde bu sayıda ölü ve yaralıyı barındırabilecek hastane bulunmadığından ambulans ekipleri ölü ve yaralıları taşıma konusunda güçlük çekiyor" ifadesi kullanıldı. Alçak saldırıya dünya ateş püskürürken, soykırım savunucuları ise yine arka çıktı. Al Jazeera, "İnsanlar diri diri yandı!" diyerek saldırının boyunu açıklarken ABD ve Almanya ise İsrail'i aklamaya çalıştı. Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau, saldırının terör operasyonu olduğunu açıkladı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, Pensilvanya’daki malikanesinden götürülmesinin tartışması sürüyor. Ebuseleme Gülen amcasının kaçırıldığını iddia etmişti. ‘Yer değiştirmeyi’ kabul eden örgüt, “Doktor tavsiyesiyle daha sakin ortama götürdük” dedi. Güvenlik birimleri, Gülen’in eski malikaneye 20 dk. uzaklıkta bir villaya götürüldüğü bilgisine ulaştı.
7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde katliam yapan terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nın ‘saldırıları durdurun’ çağrısına rağmen bu kez Refah’ta çadır kampı bombaladı. Çok sayıda masum insan diri diri yanarak hayatını kaybetti. Terör devletinin alçak saldırı sonrası kolları kesilen ve vücudunda derin yanıklar oluşan Muhammed Zeyd, hastane yatağında acılarını dindirmek için ezan okudu. Anne, babası ve 3 kardeşi terör devletinin saldırıları sonrası şehit düşen Filistinli çocuğun Allah'a olan aidiyeti duygulandırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında terör devleti İsrail’in Refah'taki çadır kampında yaptığı alçak saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Terör devletinin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa ettiğini ifade eden Erdoğan, “Netanyahu ülkesinde iyice köşeye sıkışmaktadır. Hitler gibi, tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulamayacak” ifadelerini kullandı.