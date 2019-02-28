Gündem Elazığda 789 parça tarihi eser ele geçirildi
ELAZİĞ

Elazığ'da 789 parça tarihi eser ele geçirildi

Elazığ'da 2 şüphelinin ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 789 parça tarihi eser ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Yapılan aramalarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda, 789 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 619 sikke, 2 madalyon, 17 bilezik, 13 mühür, aralarında 3 küçük heykelin de bulunduğu 134 obje, eski yazılı 4 defter ve dedektör bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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