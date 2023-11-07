|
Gündem

Elazığ’da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kaza ölümle sonuçlandı

Elazığ’da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

Semih Bozkuş
00:49 - 7/11/2023 mardi
Yeni Şafak
İki aracın çarpıştığı kaza ölümle sonuçlandı.

İki aracın çarpıştığı kaza ölümle sonuçlandı.

Elazığ'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.


Kaza, Elazığ-Pertek karayolu Salkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AOZ 471 plakalı hafif ticari araç ile karşı şeritten gelen Yusuf Meşe iradesindeki 23 K 4953 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada Yusuf Meşe’ye ait araç ters döndü. Kazada sürücü Meşe olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Meşe’nin cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Elazığ
#Trafik Kazası
#Yusuf Meşe
il y a 36 minutes
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı? KYK 2023-2024 burs başvuru sonuçları ne zaman belli olur?