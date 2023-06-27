Elazığ'da korkutan deprem

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AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.40'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliğinin 4.99 km olduğu belirtildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, göreve geldiği ilk günden bu yana afet bölgesinde çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, deprem bölgesinde eylül başı itibarıyla eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde başlayacağı ortamı oluşturduklarını söyledi.
Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da kısa sürede hizmete sokulan Defne Devlet Hastanesi’nin ardından yeni sağlık tesisleri de gün sayıyor. Depremden 1.5 ay sonra temelleri atılan 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ve 400 yataklı Antakya Devlet Hastanesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyük ölçüde tamamlanan İskenderun Devlet Hastanesi bayramdan sonra açılıyor.