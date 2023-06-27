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Elazığ'da korkutan deprem

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.40'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

15:48 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.40'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliğinin 4.99 km olduğu belirtildi.



#Elazığ
#deprem
#sivrice
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