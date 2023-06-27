Elazığ'da korkutan deprem

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da kısa sürede hizmete sokulan Defne Devlet Hastanesi’nin ardından yeni sağlık tesisleri de gün sayıyor. Depremden 1.5 ay sonra temelleri atılan 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ve 400 yataklı Antakya Devlet Hastanesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyük ölçüde tamamlanan İskenderun Devlet Hastanesi bayramdan sonra açılıyor.