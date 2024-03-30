Elazığ'da korkutan deprem

Yunanistan'ın İllia bölgesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremle ilgili can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi geçilmedi. Korkutan deprem Başkent Atina'nın bulunduğu Attika bölgesinde de hissedilirken Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden son dakika deprem açıklaması geldi. Açıklamada Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda art arda 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği belirtildi. Atina Üniversitesi, ise yaptığı açıklamada Yunanistan'ın güneyinde, kıyı sahanlığında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu da depremi 5.8 olarak teyit etti.