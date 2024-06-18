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Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12:39 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 12:50 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Maden ilçesinde yerin 8 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.






Naci Görür 3 ilçeye dikkat çekti! 'Hiç acımadan yıkacaksın': Deprem uzmanından İstanbul için korkutan uyarı

Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar'a dikkat çekti. Betona boğulan İstanbul'un havadan çekilen görüntülerini yorumlayan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “İlçenin belediye başkanı, insanlarımız ölmesin diye önce yapı stokunu deprem dirençli mi, değil mi araştıracak. Bu araştırma sırasında deprem dirençli olmayanları ise ya yıkacak ya da güçlendirecek. Bunu belirledikten sonra yapılacak iş, insanları ölüme terk etmek olmayacağına göre, binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın. Kentsel dönüşüm binayı sadece yenilemek değil, planlamaktır. Kente zarar veren bütün bileşenleri deprem dirençli yapmaktır” dedi.


#Elazığ
#AFAD
#deprem
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