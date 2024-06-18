Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Maden ilçesinde yerin 8 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeni ile herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar'a dikkat çekti. Betona boğulan İstanbul'un havadan çekilen görüntülerini yorumlayan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “İlçenin belediye başkanı, insanlarımız ölmesin diye önce yapı stokunu deprem dirençli mi, değil mi araştıracak. Bu araştırma sırasında deprem dirençli olmayanları ise ya yıkacak ya da güçlendirecek. Bunu belirledikten sonra yapılacak iş, insanları ölüme terk etmek olmayacağına göre, binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın. Kentsel dönüşüm binayı sadece yenilemek değil, planlamaktır. Kente zarar veren bütün bileşenleri deprem dirençli yapmaktır” dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı programda Türkiye'nin deprem riskine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Görür, 3 ili işaret ederek depremin kapıda olduğunu belirtti. İşte Naci Görür'den dikkat çeken uyarılar...
6 Şubat 2023'de meydana gelen Kahramanmaraş depreminden önceki tahminiyle dikkat çeken ve kamuoyunda 'deprem kahini' olarak bilinen Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, bu kez Tokat ve Hatay için uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hoogerbeets, "İşaretli gölgeler yaklaşık değerdir" diyerek takipçilerini uyardı.