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Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Halil Akkoç
08:54 - 12/07/2024 Friday
Yeni Şafak
Deprem
Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, saat 08:30'da Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.95 kilometre derinliğinde meydana geldi.



#Elazığ
#Kovancılar
#AFAD
#Deprem
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