Elazığ'da maden ocağında göçük

Elazığ
Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciası halen akıllarda.
Bu kez de
Elazığ
'ın Palu ilçesine Dereboyu mevk iinde maden ocağında göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 işçi yaralı olarak kurtarıldı
2 işçi yaralı olarak kurtarıldı
Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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16 dakika önce