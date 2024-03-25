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Elazığ'da maden ocağında göçük

Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi, yaralı olarak kurtarıldı.

16:25 - 25/03/2024 Pazartesi
IHA
Elazığ
Elazığ

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciası halen akıllarda.


Bu kez de
Elazığ
'ın Palu ilçesine Dereboyu mevk iinde maden ocağında göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



2 işçi yaralı olarak kurtarıldı


Yaralı işçiler, göçük altından çıkarılarak ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.




#Elazığ
#maden
#göçük
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