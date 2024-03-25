Elazığ'da maden ocağında göçük

Geçtiğimiz hafta boyunca Türkiye genelinde birçok ilde etkili olan sağanak yağışların ardından, vatandaşlar gözlerini önümüzdeki haftaya çevirdi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, 7 kent için sarı kodlu alarm verildi. Bugün, Ege Bölgesi dışında 6 bölgede yağış bekleniyor. Hava sıcaklığında ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalma öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmini raporunu yayınladı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?