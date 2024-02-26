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Elazığ'da maden ocağında göçük: Toprak altında kalan dört işçi kurtarıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Maden ocağında göçük altında kalan 4'üncü işçi de kurtarıldı. Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz, soruşturma sürüyor" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
15:52 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:56 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Elazığ'da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında.
Elazığ'da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi göçük altında.

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.




Valilikten açıklama

İlk etapta 4 işçinin göçük altında kaldığının tespit edildiğini aktaran Elazığ Valisi Ömer Toraman şunları kaydetti:

"Yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sonucu 3 işçi sağ olarak çıkarıldı. İlk çıkarılan işçinin ayakta tedavisi devam ediyor. Diğer 2 işçi hastaneye sevk edildi, tedavileri devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre hayati tehlikeleri bulunmuyor. Gerekli tedavi ve tetkikleri Fethi Sekin Şehir Hastanemizde yürütülmekte. Şu anda yer altında bir işçi kardeşimiz var, onu da kurtarmak için ekipler gayret gösteriyorlar. Onunla da ses irtibatı sağladı arkadaşlar, sağ olduğunu teyit ettik. Muhtemelen bir sıkışma meydana gelmiş. Dolayısıyla en kısa zamanda güvenli şekilde ulaşarak onu da çıkarmayı ümit ediyoruz. Tahlisiye ekipler aşağıda, 24 kişi ekip olarak çalışıyor. Ayrıca UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz, ilgili bütün kurumlar, jandarmamız hepsi olay yerinde, vazifelerini yürütüyorlar"

Toraman, göçükle ilgili bilgi alır almaz AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı, Palu Kaymakamı Teke, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Evren ile olay yerine gelerek gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, göçük altında kalan işçinin de en kısa sürede kurtarılmasını beklediklerini söyledi.


4'üncü işçi de kurtarıldı

Vali Toraman'ın yaptığı açıklamadan bir süre sonra, ekiplerin çalışmaları sonucu 4'üncü işçi de göçük altından çıkarıldı.


İşçi hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa alındı.


Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar etmeyiniz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom maden işletmesindeki göçüğe ilişkin, resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

İlk belirlemede 4 işçinin göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılarak 3 işçinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalan 1 işçinin kurtarılması için Jandarma, AFAD, UMKE ve ETİ Krom arama kurtarma ekipleri olay yerinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmektedir. Elazığ Valiliği, yaşanan olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurmuştur. Resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar etmeyiniz"

Kurtarılan işçilerden 1'i maden sahibinin oğlu

Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyü yakınında Bedri Aydın'a ait krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Yunus Yaral'ı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaral ile sesli irtibat sağlandığı, 24 kişilik ekibin çalışma yürüttüğü öğrenildi. Kendi imkanları ile çıkan 1 işçinin ayakta tedavi edildiği, yaralı çıkarılan Ahmet Çelik ile Zülfü Aydın'ın ise Elazığ'a sevk edildiği bildirildi. Zülfü Aydın'ın, ocağın sahibi Bedri Aydın'ın oğlu olduğu öğrenildi.


#Elazığ
#Alacakaya
#maden ocağı
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