Elazığ'da maden ocağında göçük: Toprak altında kalan dört işçi kurtarıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Valilikten açıklama
İlk etapta 4 işçinin göçük altında kaldığının tespit edildiğini aktaran Elazığ Valisi Ömer Toraman şunları kaydetti:
Toraman, göçükle ilgili bilgi alır almaz AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı, Palu Kaymakamı Teke, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Evren ile olay yerine gelerek gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, göçük altında kalan işçinin de en kısa sürede kurtarılmasını beklediklerini söyledi.
4'üncü işçi de kurtarıldı
Vali Toraman'ın yaptığı açıklamadan bir süre sonra, ekiplerin çalışmaları sonucu 4'üncü işçi de göçük altından çıkarıldı.
İşçi hastaneye kaldırılmak üzere ambulansa alındı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar etmeyiniz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom maden işletmesindeki göçüğe ilişkin, resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.
İlk belirlemede 4 işçinin göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılarak 3 işçinin kurtarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kurtarılan işçilerden 1'i maden sahibinin oğlu
Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyü yakınında Bedri Aydın'a ait krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Yunus Yaral'ı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaral ile sesli irtibat sağlandığı, 24 kişilik ekibin çalışma yürüttüğü öğrenildi. Kendi imkanları ile çıkan 1 işçinin ayakta tedavi edildiği, yaralı çıkarılan Ahmet Çelik ile Zülfü Aydın'ın ise Elazığ'a sevk edildiği bildirildi. Zülfü Aydın'ın, ocağın sahibi Bedri Aydın'ın oğlu olduğu öğrenildi.