Elazığ'da maden ocağında göçük: Toprak altında kalan dört işçi kurtarıldı

"Yürütülen arama kurtarma faaliyetleri sonucu 3 işçi sağ olarak çıkarıldı. İlk çıkarılan işçinin ayakta tedavisi devam ediyor. Diğer 2 işçi hastaneye sevk edildi, tedavileri devam ediyor. Aldığımız bilgilere göre hayati tehlikeleri bulunmuyor. Gerekli tedavi ve tetkikleri Fethi Sekin Şehir Hastanemizde yürütülmekte. Şu anda yer altında bir işçi kardeşimiz var, onu da kurtarmak için ekipler gayret gösteriyorlar. Onunla da ses irtibatı sağladı arkadaşlar, sağ olduğunu teyit ettik. Muhtemelen bir sıkışma meydana gelmiş. Dolayısıyla en kısa zamanda güvenli şekilde ulaşarak onu da çıkarmayı ümit ediyoruz. Tahlisiye ekipler aşağıda, 24 kişi ekip olarak çalışıyor. Ayrıca UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz, ilgili bütün kurumlar, jandarmamız hepsi olay yerinde, vazifelerini yürütüyorlar"