Elazığ'da organize suç örgütü 'Kuyu' operasyonuyla çökertildi

KUYU-16 operasyonu
Operasyon Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Elazığ'da düzenlendi.
Operasyonda elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertilerek 15 şüpheli gözaltına alındı.
Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suçu üstlenme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.
#Elazığ
#operasyon
#suç örgütü
19 saat önce