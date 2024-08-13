Elazığ'da organize suç örgütü 'Kuyu' operasyonuyla çökertildi

23 ilde eş zamanlı olarak "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Siberağ-5” operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 24'ü hakkında ise adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbiri uygulandı.