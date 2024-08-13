|
Gündem

Elazığ'da organize suç örgütü 'Kuyu' operasyonuyla çökertildi

Elazığ'da düzenlenen “KUYU-16” operasyonunda elebaşlığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

08:42 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 09:02 - 13/08/2024 Salı
DHA
KUYU-16 operasyonu
KUYU-16 operasyonu

Operasyon Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Elazığ'da düzenlendi.



Operasyonda elebaşılığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertilerek 15 şüpheli gözaltına alındı.



Çok sayıda mühimmat ele geçirildi


Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.


Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suçu üstlenme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.




#Elazığ
#operasyon
#suç örgütü
19 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Bayburt konut belirleme kura sonuçları 2+1 ve 3+1 isim listesi