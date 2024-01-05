Elazığ'da sokak satıcılarına operasyonda dört kişi göz altına alındı

Her saldırı ve operasyondan sonra bölgeye idari tahkikat ekibi gönderen TSK, varsa ihmal veya hatalı hamlelerin peşine düşüyor. Eğitim ve Doktrin Komutanlığı bu kapsamda “Alınan Dersler Bülteni” adı altında rapor hazırlıyor. Bu raporlar Mehmetçik’in taktik ve teknik gelişimi için askeri okullarda ders olarak okutuluyor.