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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

12:4026/06/2025, Thursday
G: 26/06/2025, Thursday
IHA
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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karakoçan ilçesin Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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