Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Karakoçan ilçesin Yolçatı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.