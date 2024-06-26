Elazığ'da yangın: 45 dönüm ormanlık alan zarar gördü

Elazığ'da ormanlık ve ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Gümüşbağlar köyünde henüz belirlenemeyen nedenle 2 ayrı noktada yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
45 dönüm ormanlık alan zarar gördü
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangınlarda, 15 dönüm ormanlık alan ile 30 dönüm bahçelik ve buğday ekili alan zarar gördü.
Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildiği, 1 kişinin Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.