Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzeri Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADH 413, 23 FS 386 ve 34 ZR 7710 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, H.Y. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.