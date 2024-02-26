Elazığ'daki maden faciasında son durum: Göçükteki tüm işçiler kurtarıldı

Madenin, Polay Madencilik'e ait olduğu ve ilk aşamada 4 madencinin göçükten etkilendiğinin kaydedildiği paylaşımda, bir madencinin kendi imkanlarıyla göçükten çıktığı aktarıldı.

Paylaşımda, "Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, diğer 3 işçimizi de kurtarmıştır. Olayda bir işçimiz yaralanırken diğer işçilerin sağlık durumları iyidir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Göçükten etkilenen tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.