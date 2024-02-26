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Elazığ'daki maden faciasında son durum: Göçükteki tüm işçiler kurtarıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elazığ'daki maden göçüğünde tüm işçilerin kurtarıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, göçüğün Palu'ya bağlı Kayaönü köyü yakınlarındaki bir krom madeni ocağında sabah 10.00 sularında meydana geldiği belirtildi. Paylaşımda, "Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, diğer 3 işçimizi de kurtarmıştır. Olayda bir işçimiz yaralanırken diğer işçilerin sağlık durumları iyidir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Göçükten etkilenen tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

13:24 - 26/02/2024 Pazartesi
AA
Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük
Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük

Bakanlığın sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, göçüğün Palu'ya bağlı Kayaönü köyü yakınlarındaki bir krom madeni ocağında sabah 10.00 sularında meydana geldiği belirtildi.

Madenin, Polay Madencilik'e ait olduğu ve ilk aşamada 4 madencinin göçükten etkilendiğinin kaydedildiği paylaşımda, bir madencinin kendi imkanlarıyla göçükten çıktığı aktarıldı.



Paylaşımda, "Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, diğer 3 işçimizi de kurtarmıştır. Olayda bir işçimiz yaralanırken diğer işçilerin sağlık durumları iyidir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Göçükten etkilenen tüm işçi kardeşlerimize acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.




#Elazığ
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Palu
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